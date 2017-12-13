Экзотическая кухня, обезьяний храм и бесконечные городские пробки. Юрий Зиссер об Индии

На протяжении нескольких лет основатель TUT.BY Юрий Зиссер рассказывал в блоге о своих путешествиях. Мы решили актуализировать эти истории. В первом тексте мы рассказали вам о Мексике , теперь отправляемся в Индию.



Красный форт в Агре, служивший в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей

«Есть версия, что пришедшие в Индию племена ариев и были… русскими»

В Индию мечтал поехать давно. Зимой наступила пора немного отдохнуть на пляже, и я, как обычно, решил совместить отдых с путешествием.

В детстве у моих родителей была книжка известного востоковеда Гусевой «Многоликая Индия». На 50-м году жизни мне пришлось убедиться в том, что это так. В Индии 23 языка, причем многие носители одного языка не понимают носителей остальных. Даже алфавиты разные: например, фонетически и лексически похожий на хинди язык урду использует арабскую вязь и читается справа налево. А языки Южной Индии (например, телугу) используют индийский алфавит, но на хинди не похожи.

В Индии относительно мирно сосуществуют различные религиозные конфессии. Конечно, индуисты преобладают, но на севере, в Кашмире и Пенджабе (да и по всей Индии), живут мусульмане, а на севере и востоке — буддисты.

Удивительно, но у санскрита и древнерусского языка совпадает вся грамматика и большинство предлогов. Есть версия, что пришедшие в Индию племена ариев и были… русскими. Правда, современный хинди мало похож на санскрит, на котором индийцы сегодня не разговаривают, а лишь распевают священные тексты.



Город Джайпур

Ночью в начале января в Дели 3 градуса тепла, днем 15−16, пасмурно и сыро. После наступления темноты ходил в зимней куртке. Местные кутаются, как фрицы под Сталинградом — смешно смотреть: шарфы обматывают вокруг головы независимо от возраста. Отопления нет нигде, поэтому в помещениях еще холоднее, чем на улице. В то же время на севере страны, в Пенджабе, — минус 20, в Мумбаи — плюс 24, в Гоа — 32, а на самом юге, в Керала, аж 39 градусов жары.

Страна огромная, многие путешественники тратят месяцы для того, чтобы все посмотреть. И надо сказать, что страна того стоит.

«В Индии же выращивают и пьют только черный чай, и по качеству он примерно как наш ведерный чай в рабочей столовой»

Кухня в Индии, в отличие от Юго-Восточной Азии, не острая, а пряная, и она совершенно съедобна.

Нет, конечно, можно заказать острые блюда или острые приправы, но как минимум половина блюд именно пряная. На базарах продаются сотни (если не тысячи) разновидностей специй. В минских гастрономах можно найти все эти же специи, но у нас они какие-то выдохшиеся. На базаре впервые увидел живую ваниль — оказывается, она внешне похожа на стручок спаржи. В еду обычно кладут не одну специю, а готовую смесь, которую принято называть «масала» (ударение на второй слог). То есть если вы видите в меню Tandoori Chicken Masala, это означает «курица гриль со смесью пряных специй». (Tandoori — слово, заимствованное из тюркских языков, и означает «гриль»: «тандыр» по-турецки — земляная печь.)



Дворец магараджи в Джайпуре

Все — и свинина, и говядина, и рыба, и козлятина, и баранина, и курица — готовится и подается с масалой (или с карри, которая тоже представляет собой определенную смесь специй). В качестве гарнира принято подавать рис, он там очень вкусный, но по желанию приносят любой другой гарнир, включая обычный картофель фри. Кстати, вопреки всему, что можно было бы ожидать, блюда из говядины в ресторанах в туристических местах спокойно подаются.

Впрочем, сами индийцы преимущественно вегетарианцы. Более того, в центре священного для индийцев города Варанаси даже в китайском ресторане подают исключительно вегетарианские блюда. В местах, далеких от туристов, кухня только вегетарианская, и мясо можно поесть только в кафе, которые держат мусульмане (конечно, там нет свинины, зато будут говядина или козлятина).



Храм трех религий в Джайпуре

Еще в Индии подают замечательный напиток ласси. Это молочный шейк. В сладком варианте (банановый, киви, цветочный и т.д.) он напоминает разбавленные импортные йогурты (точнее, наоборот), но я пристрастился к пряно-соленому варианту ласси, который подается с тмином и солью (а в лучшем варианте еще и со специями). После еды принято жевать зерна аниса, которые специально подают на стол. Отбивает запах изо рта и вроде бы для желудка полезно.

Вопреки распространенному заблуждению, ни у одного туриста в группе, включая меня, за время путешествия не было проблем с желудком. Причем я спокойно ел фрукты, выпечку и сласти, купленные на улице, и обедал в дешевых индийских забегаловках за 2 доллара, в то время как другие члены группы ходили только в европейские кафе и платили за обед по 10 долларов.



Дворец воды в Джайпуре

А вот от индийского чая я ожидал много большего. Там я понял, почему в Индии и Англии пьют чай исключительно с молоком: без молока эту гадость пить невозможно. Зеленого чая днем с огнем не найдете: его, оказывается, выращивают только в Восточном Китае. В Индии же выращивают и пьют только черный чай, и по качеству он примерно как наш ведерный чай в рабочей столовой. Во всяком случае, описываю то, с чем сталкивался на протяжении двух недель пребывания в Индии в кафе и четырех- и пятизвездочных отелях, не говоря уже о трехзвездочных.

«Во дворец на гору — на слонах, оттуда — на джипах»



Кутб-Минар — 72-метровая башня XII в. в Дели

Памятники столичного региона меня не впечатлили, страна впечатляет сильнее. Все достопримечательности «Золотого треугольника» — мусульманские дворцы (точнее, из эпохи Великих монголов) из XVI—XVIII веков — мне показались не слишком интересными. Памятники мусульманского зодчества все-таки лучше смотреть в Узбекистане или другой мусульманской стране с древней и богатой историей. Сами Великие монголы — не монголы, а воинственные потомки Тамерлана, пришедшие с территории современного Узбекистана, за пару столетий покорившие всю Индию и насадившие там ислам.

В Дели смотреть нечего: новый город, большой и зеленый, как Минск, со своей площадью Победы и парком Горького. Исключение — Кутб-Минар.

Кутб-Минар был построен в XII веке рядом со стоящей с 416 года н.э. железной колонной, которая почему-то не ржавеет. По поводу устойчивости металла к коррозии существуют десятки гипотез вплоть до метеоритной, но до сих пор никто точно не знает причины иммунитета башни к ржавчине.



1600-летняя колонна из чистого железа в комплексе вокруг башни Кутб-Минар в Дели

По дороге в Джайпур посетили обезьяний храм — место, где прямо на территории храма обитают сотни обезьян. Возможно, он построен по мотивам аналогичного храма в Катманду, которому 2000 лет. В храмовом комплексе помимо обезьян живут паломники, да и посещают его наряду с туристами и сами индийцы.

Добрались до Джайпура. Все стены в центральной части города розовые. Центр 2,2-миллионного города вечером превращается в огромный сплошной базар на 4 километра в любую сторону. Торги и разброс цен круче Турции. Упрашивают, бегут вслед целыми кварталами, обращаются на всех языках.



Обезьяний храм

Форт Джайпур (дворец) — великолепный, классический, в индомусульманском стиле, с садом внутри наподобие Альгамбры. Во дворец на гору туристов везут на слонах, оттуда свозят на джипах. Далее — переезд целый день на автобусе в Агру, где находится Тадж-Махал. Индуистские храмы — современные и небольших размеров. Старых буддийских нет вообще — их в Индии мусульмане сожгли и сровняли с землей еще тысячу лет назад.

«Движение чудовищное, переходов нет, впрочем, аварий и мятых машин — тоже»



Главный вход в Тадж-Махал

На центральных улицах классика. «Багдадский вор» отдыхает: дикие коровы, бомжи, попрошайки с детьми, собаки, горы дерьма, писающие мальчики всех возрастов (в переулках стоят открытые взгляду прохожих бетонные писсуары), горы мусора, костры бомжей, горячая и холодная еда и товары всех видов. Людям с хорошим обонянием в Индию лучше не ехать.

В гостиницу ехал 50 минут на велорикше через центр. Движение чудовищное, переходов нет, впрочем, аварий и мятых машин — тоже. В каждой машине, автобусе, микроавтобусе спереди сидит специальный человек, помогающий избегать дорожно-транспортных происшествий: ведь люди переходят дорогу почти не глядя. Водители сигналят непрерывно. Низкий уровень ДТП, на мой взгляд, объясняется заниженными скоростями: средняя скорость передвижения по загородным дорогам — 30−40 километров в час, несмотря на их приличное качество. Просто всюду пробки и медленная езда. А из аэропорта Мумбаи на машине выбирались за город целых три часа.



Фото: Юрий Зиссер, TUT.BY

Тадж-Махал сначала превзошел мои ожидания. Очень красив, прост и совершенен издали. Настоящее чудо! Все видели панорамные фотографии в школьном учебнике, поэтому приводить фото нет нужды. Но вот вблизи я ожидал большего. Во всяком случае, ничего индийского в нем я не обнаружил. Поставил жирную галку напротив этого пункта в списке школьных достопримечательностей.



Тадж-Махал: могилы шаха и его жены

Тадж-Махал: детали отделки впечатляют!

Тадж-Махал: детали отделки впечатляют!

Откуда возник этот памятник? Опечаленный смертью любимой жены, скончавшейся от шестых по счету родов, местный царь забросил все государственные дела и почти два десятилетия строил мавзолей, вложив в эту огромную стройку все богатства своей казны. Но когда по завершении великого памятника своей любви царь принялся строить напротив через реку точно такой же монумент, но черный — уже для себя, — сын сверг его, чтобы уберечь царство от полного разорения.



Город Агра. Фото: Юрий Зиссер, TUT.BY

Легендарная Агра в реальности оказалась двухмиллионной деревней. Впрочем, даже там проявились следы цивилизации и информационных технологий.

О храмах XI века, расписанных сценами из Камасутры, священном городе Варанаси, а также о том, как Юрий Зиссера едва не заставили заплатить крупную сумму на дрова, вы сможете прочитать во второй части его путевых заметок.