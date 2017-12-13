МИНСК, 14 дек — Sputnik. Лучшие места в столичных кинотеатрах на премьерные сеансы фильма "Звездные войны: последние джедаи" уже раскуплены зрителями, сообщает Sputnik.

Блокбастер "Звездные войны: последние джедаи" вышел в прокат 14 декабря. Один из самых ожидаемых фильмов года, боевик уже получил множество отзывов и большой интерес зрителей.

Например, в минских кинотеатрах билеты на лучшие места на показы новых "Звездных войнах" уже преимущественно раскуплены. Многие места заняты и на показы в пятницу.

Согласно прогнозам экспертов, премьерные сборы новых "Звездных войн" в странах СНГ могут превысить отметку в десять миллионов долларов. Впрочем, первых цифр пока нет даже в США, поэтому эти данные остаются лишь предположениями.

Предыдущая часть "Звездных войн", "Пробуждение силы", в свое время стало рекордсменом белорусского кинопроката в позапрошлом году и собрало рекордную сумму. Возможно, новая картина также будет крайне успешна в прокате — во всяком случае, если судить по тому, как раскупаются билеты на сеансы.