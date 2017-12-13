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"Диснею" перейдут права на франшизы компании 20st Century Fox

14.12.2017 17:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Компания Walt Disney покупает компанию медиамагната Руперта Мердока 20st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов.

"Диснею" отходят 39% спутникового канала Sky, киностудия 20th Century Fox, канал National Geographic и подконтрольные Мердоку медиакомпании в других странах.

Кроме того, "Диснею" перейдет право на франшизы "20 Век Фокс", среди них – "Люди Икс", "Аватар", "Симпсоны". Мердок оставит себе только новостной и спортивный каналы, на основе которых он создаст новую компанию. Таким образом медиамагнат вернулся к бизнесу, с которого начинал годы назад, когда ему в наследство перешла австралийская газета отца.

Прежде 20st Century Fox планировала приобрести 61% канала Sky, однако сразу после заключения сделки было объявлено о пересмотре этого намерения. Сделка должна быть оформлена до 30 июня 2018 года. В этом случае телеканал Sky полностью перейдет под контроль Disney.

 
Теги: Минск
 
 
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