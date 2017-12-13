Ограбление века. Кусок лужайки у частного дома похитил миньон

В прошлые выходные австралиец Брэдли Никлин столкнулся с неожиданной проблемой: рано утром он обнаружил, что около его дома исчезла небольшая часть лужайки. Газон был вырезан так ровно, что Никсон заподозрил неладное. Мужчина проверил камеру наблюдения и выяснил, что газон украл человек в костюме миньона, пишет buzzfeed.com .

По мнению мужчины, в костюм миньона переоделся кто-то из его знакомых, который завидовал красоте лужайки.



Фото: Carl Minion, facebook.com

Любопытно, что миньон появился в социальных сетях. На его странице в Facebook есть видеоролик о преступном миньоне, поливающем газон, фотографии его мотоциклов, а также кадр с миньоном, который держит в руках кусочек лужайки Никлина.