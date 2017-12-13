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Ограбление века. Кусок лужайки у частного дома похитил миньон
14.12.2017 17:41 — Новости Культуры | Tut.by
В прошлые выходные австралиец Брэдли Никлин столкнулся с неожиданной проблемой: рано утром он обнаружил, что около его дома исчезла небольшая часть лужайки. Газон был вырезан так ровно, что Никсон заподозрил неладное. Мужчина проверил камеру наблюдения и выяснил, что газон украл человек в костюме миньона, пишет
По мнению мужчины, в костюм миньона переоделся кто-то из его знакомых, который завидовал красоте лужайки.
Любопытно, что миньон появился в социальных сетях. На его
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В прошлые выходные австралиец Брэдли Никлин столкнулся с неожиданной проблемой: рано утром он обнаружил, что около его дома исчезла небольшая часть лужайки. Газон...
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