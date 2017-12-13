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Ограбление века. Кусок лужайки у частного дома похитил миньон

14.12.2017 17:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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В прошлые выходные австралиец Брэдли Никлин столкнулся с неожиданной проблемой: рано утром он обнаружил, что около его дома исчезла небольшая часть лужайки. Газон был вырезан так ровно, что Никсон заподозрил неладное. Мужчина проверил камеру наблюдения и выяснил, что газон украл человек в костюме миньона, пишет buzzfeed.com.

По мнению мужчины, в костюм миньона переоделся кто-то из его знакомых, который завидовал красоте лужайки.


Фото: Carl Minion, facebook.com

Любопытно, что миньон появился в социальных сетях. На его странице в Facebook есть видеоролик о преступном миньоне, поливающем газон, фотографии его мотоциклов, а также кадр с миньоном, который держит в руках кусочек лужайки Никлина.

 
 
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В прошлые выходные австралиец Брэдли Никлин столкнулся с неожиданной проблемой: рано утром он обнаружил, что около его дома исчезла небольшая часть лужайки. Газон...

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