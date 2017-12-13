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Музыкально-театральный фестиваль "Открытие" пройдет в Минске

14.12.2017 18:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Первый независимый молодежный музыкально-театральный фестиваль "Открытие" пройдет 15 и 16 декабря в Минске в "Доме Москвы", сообщили Sputnik в четверг организаторы мероприятия.

Проведением фестиваля занимаются Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и культурно-деловой центр "Дом Москвы в Минске".

"Участники мероприятия – воспитанники театральных и музыкальных студий и школ города Минска, студенты столичных вузов, молодежные музыкальные группы", – сказали организаторы.

Среди целей фестиваля "Открытие" – популяризация и развитие театрального и музыкального искусства, выявление и поддержка талантливой молодежи, реализация инновационных проектов в сфере театрального и музыкального искусства и другие.

По словам собеседников Sputnik, 15 декабря в 16:00 в Доме Москвы пройдет конкурсный театральный показ – каждый заявленный участник или коллектив покажет творческую миниатюру или отрывок из спектакля. На 16 декабря в Молодежном театре эстрады запланирован концерт с участием лучших молодежных музыкальных групп и солистов-вокалистов.

В состав жюри фестиваля вошли народный артист Беларуси Александр Ткаченок, режиссер и продюсер Сергей Катьер и преподаватель БГАИ Наталья Краснодубская.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники мероприятия – воспитанники театральных и музыкальных студий и школ Минска, студенты и молодежные музыкальные группы.

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