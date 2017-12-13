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Кошка так прячется в квартире, что найти ее очень сложно. Проверьте, получится ли у вас

14.12.2017 19:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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У кошки с редкой кличкой Пирога, которая живет в Нью-Йорке, есть хобби: она любит прятаться. Проверьте, найдете ли вы ее быстро на фотографиях, которые выкладывает в Сеть хозяйка животного. Конечно, маскировка на некоторых кадрах покажется вам простой. Но ради того, чтобы найти Пирогу на других фото, вам придется превратиться в матерого сыщика.












 

 
 
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У кошки с редкой кличкой Пирога, которая живет в Нью-Йорке, есть хобби: она любит прятаться. Проверьте, найдете ли вы ее быстро на фотографиях, которые выкладывает в...

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