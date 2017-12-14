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В четвертом эпизоде "Звездных войн" нашли пистолет Марголина

14.12.2017 20:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Героиня оригинальной киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны" принцесса Лея в четвертом эпизоде использует в качестве оружия советский пистолет Марголина, сообщил Концерн Калашников в официальном аккаунте в Facebook.

Блокбастер "Звездные войны: последние джедаи" вышел в мировой прокат 14 декабря. Один из самых ожидаемых фильмов года, боевик уже получил множество отзывов и большой интерес зрителей.

"Реквизиторы выбрали именно его (пистолет Марголина – Sputnik) из-за изящности дизайна. Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэрри Фишер", – говорится в сообщении концерна.

Судя по всему, речь идет о четвертом эпизоде "Звездных войн" – фильме "Новая надежда", снятом в 1977 году, где ключевые события разворачиваются на корабле "Звезда смерти".

Михаил Марголин работал на Тульском оружейном заводе. Во время Великой Отечественной войны занимался усовершенствованием системы ремонта поступавшего с фронта оружия. После ВОВ создал свой самый известный спортивный пистолет, который выпускался на Ижевском механическом заводе до 1979 года.

Шесть эпизодов "Звездных войн" вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. Создатель саги Джордж Лукас в 2012 году продал права на нее за 4 миллиарда долларов США корпорации Walt Disney.

Кэрри Фишер, исполнившая в фильме "Звездные войны" роль принцессы Леи, умерла 27 декабря прошлого года. Фишер почувствовала себя плохо в самолете во время перелета из Лондона в США. 61-летнюю актрису доставили в госпиталь в критическом состоянии после приземления лайнера в Лос-Анджелесе, на следующий день она скончалась во сне от остановки дыхания.

 
Теги: Минск
 
 
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Судя по всему, речь идет о четвертом эпизоде "Звездных войн" – фильме "Новая надежда", снятом в 1977 году.

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