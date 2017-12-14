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Смеющаяся мышь, cвалившаяся сова. Названы победители Comedy Wildlife Awards
15.12.2017 00:56 — Новости Культуры | Tut.by
Фотография совы, падающей с ветки, выиграла главный приз в конкурсе Comedy Wildlife Awards. Снимок сделал венгерский фотограф Тибор Керц.
Конкурс с помощью смешных фотографий дикой природы пытается привлечь внимание к необходимости ее сохранения. В этом году победителей определяли британская телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис.
В категории «На земле» жюри отметило фотографию веселой полевой мыши, сидящей на цветке. Ее автор — итальянский фотограф Андреа Зампатти.
В категории «Под водой» победила фотография австралийского фотографа Троя Мэйна.
Категория «В воздухе» — фотография Джона Трелфолла.
Всегона конкурс было прислано 3,5 тысячи фотографий из 86 стран. Как написали организаторы конкурса на своей страницы в фейсбуке, выбрать среди них победителя было очень сложно.
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Конкурс с помощью смешных фотографий дикой природы пытается привлечь внимание к необходимости ее сохранения.
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