Смеющаяся мышь, cвалившаяся сова. Названы победители Comedy Wildlife Awards

Фотография совы, падающей с ветки, выиграла главный приз в конкурсе Comedy Wildlife Awards. Снимок сделал венгерский фотограф Тибор Керц.



Фото со страницы Comedy Wildlife Awards в фейсбуке

Конкурс с помощью смешных фотографий дикой природы пытается привлечь внимание к необходимости ее сохранения. В этом году победителей определяли британская телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис.

В категории «На земле» жюри отметило фотографию веселой полевой мыши, сидящей на цветке. Ее автор — итальянский фотограф Андреа Зампатти.





В категории «Под водой» победила фотография австралийского фотографа Троя Мэйна.





Категория «В воздухе» — фотография Джона Трелфолла.





Всегона конкурс было прислано 3,5 тысячи фотографий из 86 стран. Как написали организаторы конкурса на своей страницы в фейсбуке, выбрать среди них победителя было очень сложно.



















