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Смеющаяся мышь, cвалившаяся сова. Названы победители Comedy Wildlife Awards

15.12.2017 00:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фотография совы, падающей с ветки, выиграла главный приз в конкурсе Comedy Wildlife Awards. Снимок сделал венгерский фотограф Тибор Керц.


Фото со страницы Comedy Wildlife Awards в фейсбуке

Конкурс с помощью смешных фотографий дикой природы пытается привлечь внимание к необходимости ее сохранения. В этом году победителей определяли британская телеведущая Кейт Хамбл и комик Хью Деннис.

В категории «На земле» жюри отметило фотографию веселой полевой мыши, сидящей на цветке. Ее автор — итальянский фотограф Андреа Зампатти.


В категории «Под водой» победила фотография австралийского фотографа Троя Мэйна.


Категория «В воздухе» — фотография Джона Трелфолла.


Всегона конкурс было прислано 3,5 тысячи фотографий из 86 стран. Как написали организаторы конкурса на своей страницы в фейсбуке, выбрать среди них победителя было очень сложно.






 
 
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Конкурс с помощью смешных фотографий дикой природы пытается привлечь внимание к необходимости ее сохранения.

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