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Еще три женщины обвинили Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах
15.12.2017 08:08 — Новости Культуры | Tut.by
Актеру Дастину Хоффману вновь предъявлены обвинения в домогательствах. На этот раз о непристойном поведении с его стороны заявили три женщины, рассказавшие о его поведении изданию
Все инциденты, описанные пострадавшими, произошли в 1980-х годах. Хоффману тогда было от 40 до 50 лет. Пострадавшие от его действий женщины были намного его младше, одной из них на тот момент исполнилось только 16 лет. Две женщины согласились назвать свое имя, в то время как третья согласилась рассказать все журналистам только на условии анонимности.
Первая пострадавшая была одноклассницей дочери Хоффмана. Во время прогулки с ней и дочерью, Хоффман, воспользовавшись тем, что ее родители задержались и не забирали ее домой, предложил дождаться их в номере отеля. Вскоре после того, как они зашли в номер, Хоффман отослал дочь и пошел в душ, из которого вышел голым. Актер предложил девочке сделать ему массаж, однако в это время приехали ее родители, забравшие ее из отеля.
Второй инцидент произошел с девушкой, познакомившейся с Хоффманом на съемках фильма «Иштар». К ней Хоффман приставал в присутствии ее бойфренда. Третья пострадавшая рассказала, что Хоффман домогался ее в автомобиле, в котором помимо них ехали еще несколько человек. После этого он предложил ей вместе отправиться в отель. Она, в состоянии сильного стресса, не решилась отказать актеру и вступила с ним в сексуальную связь.
Ранее о домогательствах со стороны Хоффмана
Массовые обвинения в домогательствах в отношении голливудских деятелей начались со скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном в октябре. Помимо него, в домогательствах позже также обвинили режиссера Ларса фон Триера, актера Кевина Спейси, режиссеров Джеймса Тобека и Бретта Рэтнера, а также певицу Марайю Кэри.
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Все инциденты, описанные пострадавшими, произошли в 1980-х годах. Хоффману тогда было от 40 до 50 лет. Пострадавшие от его действий женщины были намного его младше.
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