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Фильм "Нелюбовь" вошел в шорт-лист премии "Оскар"
15.12.2017 09:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Фильм "Нелюбовь" российского кинорежиссера Андрея Звягинцева попал в "короткий список" номинантов среди лучших иностранных фильмов премии "Оскар".
Премия "Оскар" — одна из самых уважаемых в мире, ее вручают члены американской киноакадемии. Очередная церемония присуждения золотых статуэток состоится 4 марта 2018-го.
От России на премию выдвигали фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В принципе, выдвинуть картину на соискание премии в номинации "Лучший иностранный фильм" может любая страна, однако признанием заслуг режиссера становится то, что его лента вошла в шорт-лист премии.
Уже 23 января из шорт-листа академики отберут основных номинантов, среди которых и выберут победителя премии. В "короткий список" вошли, помимо "Нелюбви", следующие фильмы:
Всего академики отсмотрели 92 иностранных фильма — из них для шорт-листа и были выбраны лучшие.
Предыдущий фильм Звягинцева, "Левиафан", также выдвигался на премию "Оскар" и попадал в "короткий список", однако награду так и не получил.
Не так давно стало известно, что "Нелюбовь" вошла в список номинантов другой престижной премии — "Золотой глобус". Многие кинокритики надеются, что в финальный список попадет драма и на "Оскаре".
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Не так давно стало известно и о том, что фильм Звягинцева будет бороться за "Золотой глобус".
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