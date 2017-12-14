МИНСК, 15 дек — Sputnik. Фильм "Нелюбовь" российского кинорежиссера Андрея Звягинцева попал в "короткий список" номинантов среди лучших иностранных фильмов премии "Оскар".

Премия "Оскар" — одна из самых уважаемых в мире, ее вручают члены американской киноакадемии. Очередная церемония присуждения золотых статуэток состоится 4 марта 2018-го.

От России на премию выдвигали фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В принципе, выдвинуть картину на соискание премии в номинации "Лучший иностранный фильм" может любая страна, однако признанием заслуг режиссера становится то, что его лента вошла в шорт-лист премии.

Уже 23 января из шорт-листа академики отберут основных номинантов, среди которых и выберут победителя премии. В "короткий список" вошли, помимо "Нелюбви", следующие фильмы:

"Фантастическая женщина" (Чили)

"На пределе" (Германия)

"О теле и душе" (Венгрия)

"Фокстрот" (Израиль"

"Оскорбление" (Ливан)

"Фелисите" (Сенегал)

"Рана" (ЮАР)

"Квадрат" (Швеция)

Всего академики отсмотрели 92 иностранных фильма — из них для шорт-листа и были выбраны лучшие.

Предыдущий фильм Звягинцева, "Левиафан", также выдвигался на премию "Оскар" и попадал в "короткий список", однако награду так и не получил.

Не так давно стало известно, что "Нелюбовь" вошла в список номинантов другой престижной премии — "Золотой глобус". Многие кинокритики надеются, что в финальный список попадет драма и на "Оскаре".