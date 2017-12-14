Фотофакт: в Витебске появилась скамейка-кельма

МИНСК, 15 дек — Sputnik. За последнее время в городе на Двине появилось множество арт-объектов, среди них недавно появившаяся скамейка в виде строительной кельмы, передает корреспондент Sputnik.

Так работники одной из городских фирм решили собственными силами украсить улицу Правды. Как отметило руководство предприятия, идея появилась давно, но потребовалось время для согласования проекта с городскими властями.

"Я хожу по этой улице уже более 30 лет. И всегда хотелось этот микрорайон немного оживить, добавив что-то особенное", — рассказал директор фирмы Николай Акулович.

Оригинальная лавочка находится недалеко от остановки общественного транспорта, привлекая внимание прохожих, а у школьников и студентов уже стала излюбленным местом для селфи.

"А почему бы и не сфотографироваться на такой прикольной скамейке. Сейчас закину в Инстаграмм, пускай друзья из других городов посмотрят и "полайкают", у них все равно такого нет", — рассказала Sputnik девятиклассница Алена.

Весной необычную скамейку планируют украсить цветами, сделав ее более уютной и нарядной. Кроме того, дизайнером Михаилом Бычковским разработаны еще четыре подобные зоны отдыха, которые должны появиться на улице Правды. Одна из них будет создана в виде капители со строительными инструментами.

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