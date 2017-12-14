Не ждали? В сувенирный магазин пришел олень. Через полчаса он появился там снова со всей семьей

Необычные гости посетили небольшой сувенирный магазин в американском Форт-Коллинзе (штат Колорадо), пишет thedodo.com.









Как рассказала сотрудница магазина, «это было весело. Он смотрел на солнцезащитные очки и чипсы. Я так смеялась». Девушка сумела выманить животное из магазина с помощью арахиса.





Но история на этом не закончилась. Через полчаса олень появился в магазине снова. Причем, вместе со всем семьей. По словам девушки, «они просто стояли в дверном проеме, как будто желая спросить: «Можем ли мы зайти?».











