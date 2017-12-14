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Не ждали? В сувенирный магазин пришел олень. Через полчаса он появился там снова со всей семьей
15.12.2017 11:29 — Новости Культуры | Tut.by
Необычные гости посетили небольшой сувенирный магазин в американском Форт-Коллинзе (штат Колорадо),
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Необычные гости посетили небольшой сувенирный магазин в американском Форт-Коллинзе (штат Колорадо), пишет thedodo.com.
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