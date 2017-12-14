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Ольга Бузова представила новую песню
15.12.2017 11:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Российская телеведущая и поп-певица Ольга Бузова представила публике свою новую песню — "Wi-Fi".
Бузова начала петь не так давно, однако ее синглы "выстреливают" в социальных сетях и занимают лидирующие позиции по скачиваниям среди российских артистов. Среди самых известных ее песен — "Неправильная" и "Хит-парад".
В пятницу в своем Instagram Бузова разместила тизер новой песни — под названием "Wi-Fi". Композиция уже доступна для прослушиваний онлайн и, по словам самой артистки, занимает первое место в российском iTunes.
"Именно этой песней я захотела завершить 2017 год, который был для меня эмоционально очень сложным", — написала Бузова в своем аккаунте.
По словам исполнительницы, песня посвящена мужскому поведению — некоторые, уверена Бузова, сегодня себя ведут как вай-фай, "распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд".
Выразила уверенность Бузова и в том, что все девушки обязательно найдут своих принцев, ведь они их заслуживают.
Стала известна Бузова в свое время как участница, а затем и ведущая проекта "Дом-2". Кроме того, не так давно она
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В российском iTunes песня под названием "Wi-Fi" уже занимает первое место.
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