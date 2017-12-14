Ольга Бузова представила новую песню

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Российская телеведущая и поп-певица Ольга Бузова представила публике свою новую песню — "Wi-Fi".

Бузова начала петь не так давно, однако ее синглы "выстреливают" в социальных сетях и занимают лидирующие позиции по скачиваниям среди российских артистов. Среди самых известных ее песен — "Неправильная" и "Хит-парад".

В пятницу в своем Instagram Бузова разместила тизер новой песни — под названием "Wi-Fi". Композиция уже доступна для прослушиваний онлайн и, по словам самой артистки, занимает первое место в российском iTunes.

"Именно этой песней я захотела завершить 2017 год, который был для меня эмоционально очень сложным", — написала Бузова в своем аккаунте.

По словам исполнительницы, песня посвящена мужскому поведению — некоторые, уверена Бузова, сегодня себя ведут как вай-фай, "распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд".

Сергей Пенкин о феномене Бузовой и советской цензуре >>

Выразила уверенность Бузова и в том, что все девушки обязательно найдут своих принцев, ведь они их заслуживают.

Стала известна Бузова в свое время как участница, а затем и ведущая проекта "Дом-2". Кроме того, не так давно она стала вести шоу "Бабий бунт" на "Первом канале". Активно участвует исполнительница и в светской жизни: регулярно посещает мероприятия и публикует отчеты в своем Instagram.