Новогодние ярмарки, мастер-классы и парад Дедов Морозов. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцев уже приглашают на праздничные предновогодние мероприятия: выставки, мастер-классы, спектакли и даже спортивные мероприятия — почти все посвящено наступающему Новому году.
Помимо прочего, в городе торжественно включат праздничную иллюминацию, а по улицам Гродно пройдут Деды Морозы и сказочные персонажи.
Новогодняя выставка-ярмарка подарков «Метелица»
Где: Ледовый дворец, ул. Коммунальная, 3
Когда: 15−17 декабря, 11.00−19.00
Свои авторские изделия представят талантливые белорусские ремесленники, художники и дизайнеры. Керамические сувениры, праздничные открытки, изделия из дерева, льна, лозы, соломки, шерсти, кожи — это и многое другое можно будет увидеть и купить в подарок своим близким и друзьям. А в субботу в 14.00 на выставке пройдут очередные «Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў».
Новогодняя программа «Конфетти-шоу»
Где: ДК Цветлит, ул. Дзержинского, 41/1
Когда: 15 декабря, 12.00, 15.00
Гродненская областная филармония представляет детское новогоднее эстрадно-цирковое шоу, состоящее из двух частей: музыкального представления на сцене и утренника у елки.
На новогоднем представлении у елки дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Порами Года вернут Часам потерянное время и тем самым спасут Новый год. Ну, а после праздничных хороводов и танцев дети и взрослые смогут посмотреть спектакль «Волшебный сундучок».
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Где: пл. Советская — пл. Ленина
Когда: 15 декабря, 17.00−19.00
Сказочные персонажи соберутся на площади Советской, зажгут там елку, после пройдут парадом на площадь Ленина, где засияет огнями главная городская елка. В шествии также примут участие символы наступающего года — собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах.
Вечер с Grodno-Hard-Blues-Ваnd
Где: бар Rockstar, ул. Титова, 9
Когда: 15 декабря, 21.00
В гродненском рок-баре выступит коллектив лучших блюзменов города.
Экспозиция «История танца Гродненщины»
Где: Центр наследия, ул. Реймонта, 12
Когда: 16−17 декабря, 10.00−16.00
С 16 декабря в центре открывается новая постоянная экспозиция, которая рассказывает об истории танцев в нашем регионе. В субботу и воскресенье посещение по предварительной записи по телефонам 68−38−20, 68−38−23.
Предновогодняя ярмарка в Коробчицах
Где: Гарадзенскі маентак «Каробчыцы»
Когда: 16−17 декабря, 11.30, 13.00, 15.30
Гостей ждут театрализованное представление скоморохов «Рождественские потехи» и приключенческий новогодний квест с участием живых осликов и сказочных героев «Поход за елочкой!», а в воскресенье — дополнительно игровая развлекательная программа Нолика и Симки в кафе «Скарбец». Целый день: ароматный глинтвейн из большой бочки, блины с вареньем и медом, колядные скидки на все колбасы, копченности и многое другое.
Мастер-классы «Рождественские пряники» и «Новогодний декор»
Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8
Когда: 16 декабря, 14.00, 16.30
На мастер-классах можно будет научиться украшать глазурью традиционное рождественское лакомство и делать флористические композиции к зимним праздникам. Запись по телефонам: +375296210951,+375152740970.
Детский новогодний спектакль, совмещенный с утренником у елки. Герои утренника — персонажи мультфильма «Холодное сердце».
Фильм «Дикие истории» в белорусской озвучке
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 16 декабря, 18.00
Отличная комедия Дамиена Сифрона в белорусскоязычной озвучке от студии «Gavarun_by».
Family weekend: Снежный
Где: ресторан «Дом», ул. Суворова, 216
Когда: 17 декабря, 11.00−16.00
Для детей на протяжение всего мероприятия будут работать зоны активностей: развивающие игрушки, песочная анимация, рисование, магнитный конструктор, настольные игры. Вы сможете принять участие в мастер-классах по изготовлению рождественского венка, по соленому тесту, по ментальной арифметике, скорочтению, каллиграфии и многих других.
Новогодний пробег
Где: ЦСК «Неман», ул. Коммунальная
Когда: 17 декабря, 12.00
Эти легкоатлетические соревнования завершают календарный год и, как правило, собирают сильнейших спортсменов области. Сначала на беговую дорожку выйдут Деды Морозы и Снегурочки, которые сделают один круг по стадиону и выявят обладателя Кубка Деда Мороза. Затем состоится массовый забег всех желающих на 4 километра.
Творческий мастер-класс «Любимый праздник»
Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 17 декабря, 15.00
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает принять участие в творческом мастер-классе, на котором участники будут создавать эксклюзивное украшение к Рождеству и Новому году, сочетая технику декупажа с точечной росписью.Каждый участник принесет домой оригинальное изделие, которое будет прекрасно смотреться в интерьере.
Все материалы предоставят организаторы. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98 (МТС, Viber), +375 29 969−80−94 (velcom).
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