Новогодние ярмарки, мастер-классы и парад Дедов Морозов. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцев уже приглашают на праздничные предновогодние мероприятия: выставки, мастер-классы, спектакли и даже спортивные мероприятия — почти все посвящено наступающему Новому году.

Помимо прочего, в городе торжественно включат праздничную иллюминацию, а по улицам Гродно пройдут Деды Морозы и сказочные персонажи.





Новогодняя выставка-ярмарка подарков «Метелица»

Где: Ледовый дворец, ул. Коммунальная, 3 Когда: 15−17 декабря, 11.00−19.00

Свои авторские изделия представят талантливые белорусские ремесленники, художники и дизайнеры. Керамические сувениры, праздничные открытки, изделия из дерева, льна, лозы, соломки, шерсти, кожи — это и многое другое можно будет увидеть и купить в подарок своим близким и друзьям. А в субботу в 14.00 на выставке пройдут очередные «Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў».



Фото: s13.ru

Новогодняя программа «Конфетти-шоу»

Где: ДК Цветлит, ул. Дзержинского, 41/1 Когда: 15 декабря, 12.00, 15.00

Гродненская областная филармония представляет детское новогоднее эстрадно-цирковое шоу, состоящее из двух частей: музыкального представления на сцене и утренника у елки.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 15 декабря, 12.30

На новогоднем представлении у елки дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Порами Года вернут Часам потерянное время и тем самым спасут Новый год. Ну, а после праздничных хороводов и танцев дети и взрослые смогут посмотреть спектакль «Волшебный сундучок».

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Где: пл. Советская — пл. Ленина Когда: 15 декабря, 17.00−19.00

Сказочные персонажи соберутся на площади Советской, зажгут там елку, после пройдут парадом на площадь Ленина, где засияет огнями главная городская елка. В шествии также примут участие символы наступающего года — собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах.





Вечер с Grodno-Hard-Blues-Ваnd

Где: бар Rockstar, ул. Титова, 9 Когда: 15 декабря, 21.00

В гродненском рок-баре выступит коллектив лучших блюзменов города.

Экспозиция «История танца Гродненщины»

Где: Центр наследия, ул. Реймонта, 12 Когда: 16−17 декабря, 10.00−16.00

С 16 декабря в центре открывается новая постоянная экспозиция, которая рассказывает об истории танцев в нашем регионе. В субботу и воскресенье посещение по предварительной записи по телефонам 68−38−20, 68−38−23.





Предновогодняя ярмарка в Коробчицах

Где: Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» Когда: 16−17 декабря, 11.30, 13.00, 15.30

Гостей ждут театрализованное представление скоморохов «Рождественские потехи» и приключенческий новогодний квест с участием живых осликов и сказочных героев «Поход за елочкой!», а в воскресенье — дополнительно игровая развлекательная программа Нолика и Симки в кафе «Скарбец». Целый день: ароматный глинтвейн из большой бочки, блины с вареньем и медом, колядные скидки на все колбасы, копченности и многое другое.

Мастер-классы «Рождественские пряники» и «Новогодний декор»

Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 16 декабря, 14.00, 16.30

На мастер-классах можно будет научиться украшать глазурью традиционное рождественское лакомство и делать флористические композиции к зимним праздникам. Запись по телефонам: +375296210951,+375152740970.





Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 16 декабря, 16.00, 17 декабря, 11.00

Детский новогодний спектакль, совмещенный с утренником у елки. Герои утренника — персонажи мультфильма «Холодное сердце».

Фильм «Дикие истории» в белорусской озвучке

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 16 декабря, 18.00

Отличная комедия Дамиена Сифрона в белорусскоязычной озвучке от студии «Gavarun_by».

Family weekend: Снежный

Где: ресторан «Дом», ул. Суворова, 216 Когда: 17 декабря, 11.00−16.00

Для детей на протяжение всего мероприятия будут работать зоны активностей: развивающие игрушки, песочная анимация, рисование, магнитный конструктор, настольные игры. Вы сможете принять участие в мастер-классах по изготовлению рождественского венка, по соленому тесту, по ментальной арифметике, скорочтению, каллиграфии и многих других.

Новогодний пробег

Где: ЦСК «Неман», ул. Коммунальная Когда: 17 декабря, 12.00

Эти легкоатлетические соревнования завершают календарный год и, как правило, собирают сильнейших спортсменов области. Сначала на беговую дорожку выйдут Деды Морозы и Снегурочки, которые сделают один круг по стадиону и выявят обладателя Кубка Деда Мороза. Затем состоится массовый забег всех желающих на 4 километра.





Творческий мастер-класс «Любимый праздник»

Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 17 декабря, 15.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает принять участие в творческом мастер-классе, на котором участники будут создавать эксклюзивное украшение к Рождеству и Новому году, сочетая технику декупажа с точечной росписью. Каждый участник принесет домой оригинальное изделие, которое будет прекрасно смотреться в интерьере.

Все материалы предоставят организаторы. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98 (МТС, Viber), +375 29 969−80−94 (velcom).



Фото: vk.com/art.zabelina

Где: ДОМ46, ул. Лелявела, 46 Когда: 17 декабря, 18.00

Чтобы подготовить эту программу, объединились известные гродненские танцевальные коллективы «ДОМа 46», «Фолюш-балета» и «Свободной студии».