В феврале 2017 года на круглом столе, который прошел в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», главный редактор издания Павел Якубович предложил общими силами государства и общественности собрать деньги на создание в Куропатах мемориала. Месяц спустя о создании мемориального комплекса заявил Александр Лукашенко. «Радио Свобода» побеседовала с Павлом Якубовичем и узнала, каким будет мемориальный комплекс.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам Якубовича, сейчас специалисты работают над определением исторических границ Куропат. Это делается для того, чтобы в будущем рядом с урочищем, где в 1930-е годы НКВД расстреливало людей, не выделяли землю под различные бизнес-центры.

В границы Куропат планируют включить часть большого поля, которое примыкает к урочищу. Возможно, на этом месте будет создана «стена плача», на которой можно будет узнать имена людей, репрессированных в Куропатах. А также, возможно, музей или конференц-зала для научных исследований.

Как говорит Павел Якубовича, сейчас архитекторы Мингорисполкома разрабатывают проект художественного ограждения, которое огородит Куропаты по всему периметру, будет органично дополнять мемориал и не нарушит его замысел.

После этого (к Новому году или немного позже) будут подведены результаты конкурса эскизов на создание памятного знака, на который поступило около 60 предложений. Памятный знак будет установлен при входе в Куропаты. «Не на Галгофе, дзе меркавалася раней, а пры ўваходзе, каб адразу стваралася пэўная атмасфера і настрой», — говорит Павел Якубович.

При этом от каплицы, о которой упоминалось в положении Министерства культуры о конкурсе, решено отказаться. «Ніякіх канфесійных установаў там не павінна быць, бо там пахаваныя людзі розных нацыяльнасцяў, розных канфэсій, а таксама атэісты. Там таксама не будзе такіх новаўвядзенняў, як каменныя ці плітачныя дарожкі. Усё застаецца ў строгай недатыкальнасці. Магчыма, ёсьць і перанасычанасць у крыжах. Але калі яны ўжо стаяць, то змагацца з імі было б варварствам», — уверен Якубович. И добавляет, что мемориал в том виде, в котором он сложился, меняться не будет.

По словам главного редактора «СБ. Беларусь сегодня», несмотря на гигантскую рекламу, на благоустройство территории было собрано чуть более 3 тысяч долларов. Эту сумму планируют перевести организации, которая занимается созданием ограды. Часть суммы пойдет на памятный знак.

«Застаецца спадзявацца на дапамогу дзяржавы, — добавляет Якубович. — Бо наша грамадскасць багата і ўзнёсла гаворыць, але калі даходзіць да справы, то ўсё застыла на ўзроўні эмоцый. Гэта нікому не папрок. Проста такая сітуацыя».