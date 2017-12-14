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Глаз башни и нью-йоркское метро. Работы, которые победили на конкурсе архитектурной фотографии

15.12.2017 15:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Международный конкурс архитектурной фотографии Art of Building назвал работы, которые стали победителями этого года. Вы можете увидеть их в нашей фотогалерее.


Изображение винтовой лестницы и колокола, создающих иллюзию глаза. Фото: Мехмет Яса «Глаз башни». Снимок сделан в колокольне в итальянском городе Верона

Фото: Го Цзи Хуа. Работа сделана в китайской провинции Гуандун при помощи дрона

Заброшенная школа в штате Монтана в США. Фото: Роберт Кассвей

Фото: Ханцин Цюй. Снимок сделан в Негаре — главной мечети Малайзии

Юный велосипедист на фоне культурного центра в городе Авилес на севере Испании. Фото: Ханс Вичман

Исторический театр во французском городе Бар-ле-Дюк. Фото: Линда ван Слоббе

Замороженная стройка торгового центра в Рязани. Фото: Петр Старов

Необычный купол холла жилого дома в Дубае. Фото: Дмитро Левчук

Фото: Франсис Меслет. Снимок сделан внутри французского мемориала, воздвигнутого к столетию Первой мировой войны

Современное жилое здание в Иране. Фото: Хоссейн Йоунези

Трубы нью-йоркской станции метро. Фото: Гаутам Камат Бамболкар

Неоготический собор Святого Андрея Первозванного, построенный в середине 19-го века в Сингапуре. Фото: Андреан Хадхианто Кви
 
 
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Международный конкурс архитектурной фотографии Art of Building назвал работы, которые стали победителями этого года. Вы можете увидеть их в нашей фотогалерее.

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