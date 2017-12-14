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Бобруйск прощается со статусом культурной столицы Беларуси и передает его Новополоцку

15.12.2017 17:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бобруйск сегодня, 15 декабря, прощается со статусом культурной столицы Беларуси. В 2018 году центром культуры республики станет Новополоцк. На память о почетном статусе Бобруйску будет напоминать новая бронзовая скульптура в виде девушки в национальной одежде с книгой, рушником и кистями в руках и цветами в волосах.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Символ культурной столицы Беларуси-2017 появился на площадке у Дворца искусств. Автор скульптуры — Александр Шаппо, пишет «Бабруйскае жыццё». Это молодая девушка, которая олицетворяет Бобруйщину и Могилевщину. Волосы ее собраны, украшены цветами. Одежда национальная, аутентичная той, в которой ходили девушки Могилевской области. Девушка в руках держит раскрытую книгу, на которой изображены герб Бобруйска, название города и надпись «Культурная сталiца Беларусi-2017». Также в руках — кисти для рисования. А книгу девушка держит через рушник — по старинной традиции.

Торжественная церемония закрытия республиканской акции «Культурная столица Беларуси 2017» началась в 16.00 во Дворце искусств Бобруйска, сообщает «Коммерческий курьер». На мероприятии выступят арт-группа «Беларусы», Ирина Дорофеева, мужской хор «Всехсвятский», народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Сергей Франковский, Игорь Оловников и др.

К слову, культурная столица Беларуси-2018 в следующем году отметит 60-летие.

Культурными столицами с 2010 года были Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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О статусе Бобруйска будет напоминать новая скульптура в виде девушки в национальном белорусском наряде с книгой и кистями в руках.

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