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Семья "мисс Ирак" бежала из страны после ее селфи с "мисс Израиль"

15.12.2017 18:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В ноябре 2017 года Сара Идан («Мисс Ирак») и Адар Гандельсман («Мисс Израиль») сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017». Ирак не признает Израиль, поэтому некоторых соотечественников восхитили поступки девушек, но у других их фотография вызвала негодование, сообщает сообщает Daily Mail.

По информации издания, семья Сары Идан была вынуждена бежать из страны в США, где живет сама девушка. По словам Идан, ей пригрозили, что она потеряет свой титул и будет убита, если не удалит фотографию и не вернется домой.

«Это фото не означает, что я поддерживаю израильское правительство или его политику в отношении арабских стран. Я прошу прощения у всех, кто расценил это как оскорбление палестинского дела — это не было моей целью», — написала Сара Идан.

При этом 27-летняя девушка передала слова Адар Гандельсман: «Она надеется, что когда-нибудь наступит мир между двумя религиями (иудаизмом и исламом) и что ее детям не придется служить в армии».

 
 
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В ноябре 2017 года Сара Идан ("Мисс Ирак") и Адар Гандельсман ("Мисс Израиль") сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2017". Ирак не...

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