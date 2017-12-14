|
Семья "мисс Ирак" бежала из страны после ее селфи с "мисс Израиль"
15.12.2017 18:15 — Новости Культуры | Tut.by
В ноябре 2017 года Сара Идан («Мисс Ирак») и Адар Гандельсман («Мисс Израиль») сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017». Ирак не признает Израиль, поэтому некоторых соотечественников восхитили поступки девушек, но у других их фотография вызвала негодование, сообщает
По информации издания, семья Сары Идан была вынуждена бежать из страны в США, где живет сама девушка. По словам Идан, ей пригрозили, что она потеряет свой титул и будет убита, если не удалит фотографию и не вернется домой.
«Это фото не означает, что я поддерживаю израильское правительство или его политику в отношении арабских стран. Я прошу прощения у всех, кто расценил это как оскорбление палестинского дела — это не было моей целью», — написала Сара Идан.
При этом 27-летняя девушка передала слова Адар Гандельсман: «Она надеется, что когда-нибудь наступит мир между двумя религиями (иудаизмом и исламом) и что ее детям не придется служить в армии».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2017 года Сара Идан ("Мисс Ирак") и Адар Гандельсман ("Мисс Израиль") сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2017". Ирак не...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии