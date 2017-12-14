В ноябре 2017 года Сара Идан («Мисс Ирак») и Адар Гандельсман («Мисс Израиль») сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017». Ирак не признает Израиль, поэтому некоторых соотечественников восхитили поступки девушек, но у других их фотография вызвала негодование, сообщает сообщает Daily Mail.

Публикация от Sarah Idan (Sarai) سارة عيدان (@sarahidan) Ноя 13 2017 в 2:51 PST

По информации издания, семья Сары Идан была вынуждена бежать из страны в США, где живет сама девушка. По словам Идан, ей пригрозили, что она потеряет свой титул и будет убита, если не удалит фотографию и не вернется домой.

«Это фото не означает, что я поддерживаю израильское правительство или его политику в отношении арабских стран. Я прошу прощения у всех, кто расценил это как оскорбление палестинского дела — это не было моей целью», — написала Сара Идан.

При этом 27-летняя девушка передала слова Адар Гандельсман: «Она надеется, что когда-нибудь наступит мир между двумя религиями (иудаизмом и исламом) и что ее детям не придется служить в армии».