Витебск в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Публикация от Yan (@pchela55) Дек 10 2017 в 6:14 PST

Публикация от Юрий Велитченко (@velitchenkoyury) Дек 14 2017 в 10:24 PST

Публикация от Таша Ильюшенко (@tashailyushenko) Дек 9 2017 в 11:35 PST

Публикация от Каспирович Виктория (@swallow375) Дек 10 2017 в 12:19 PST

Публикация от Alexandr Bogdan (@alexbogdan_art) Дек 11 2017 в 5:18 PST

Публикация от Алексей (@alexrum_vitebsk) Дек 10 2017 в 9:05 PST

Публикация от S.G. (@slogangray) Дек 10 2017 в 10:49 PST

Публикация от Oksana (@oksana_shipko) Дек 10 2017 в 6:59 PST

Публикация от Алексей (@alexrum_vitebsk) Дек 14 2017 в 8:43 PST

Публикация от Юрий Велитченко (@velitchenkoyury) Дек 12 2017 в 11:10 PST