В Полоцком районе ждут на смотрины невест, сообщили БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Молодежная этновечеринка «Агледзіны нявест» пройдет 17 декабря в агрогородке Горяны.

«Если вы еще не замужем и мечтаете о принце на белом коне, то приезжайте. Это отличный шанс найти свою второю половинку в уходящем году», — приглашают специалисты.

Заполучить принца на белом коне будет непросто, для этого придется потрудиться. Так, невеста должна прибыть на смотрины не с пустыми руками. При себе обязательны сундук с приданым, корзина с пирогами, багаж шуток-прибауток. Сгодится даже подушка — ее можно преподнести в дар Полоцкому купцу, чтобы он был более благосклонным при выборе невесты для своих дружинников. А для надежности надо привести с собой опытную сваху — пиар-менеджера. Уж она-то точно творчески презентует «товар» и серьезно повысит шансы на «купца».

Повышенные обязательства по обеспечению женихами взяли на себя сельсоветы района, заверили организаторы.

Кроме того, чтобы убедить потенциальных женихов в своей исключительности, девушкам предстоят состязания в эрудиции, кулинарии, домоводстве и танцах. Получив предложение руки и сердца, все же не стоит торопиться принимать его: проверить, какая семейная жизнь ждет вашу пару, можно в «Гарохавых варожбах». Девушек, для которых на празднике жениха не сыщется, в райисполкоме просят не огорчаться — впереди новогодняя ночь, когда можно загадать желание, и оно обязательно исполнится.