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Возвращение легенды: Эминем выпустил новый альбом

16.12.2017 15:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 дек — Sputnik. Американский рэпер Маршал Мэтэрс, более известный под псевдонимом Эминем, выпустил новый альбом.

Общественность уже назвала альбом в хорошем смысле "попсовым": в записи треков приняли участие Бейонсе, Эд Ширан, Алиша Киз. По мнению критиков, монологи Эминема получились очень эмоциональными и личными. В новых песнях Эминем затронул острые темы: политику, взаимоотношения с детьми, известность, наркотическую зависимость.

К слову, аудиоверсия песни "Walk on water" в коллаборации с поп-певицей Бейонсе появилась на канале EminemVEVO в YouTube около месяца назад. На данный момент запись набрала почти 50 миллионов просмотров.

Трек, записанный с музыкантом и актером Эдом Шираном, за сутки набрал в YouTube более 5 миллионов просмотров.

Поклонники оценили новый альбом исполнителя на высшем уровне.

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