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В Норвегии кот выжил после 40 минут стирки в машине на программе "Шерсть"
16.12.2017 15:52 — Новости Культуры | Tut.by
В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом сообщает норвежский портал NRK.
Кот очутился в барабане, когда дверцу машинки открыли для загрузки белья. После окончания стирки животное обнаружил 14-летний мальчик. «Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить», — рассказал он.
Кота отвезли в ветеринарную лечебницу, где ему поставили капельницу. Через два дня животное вернулось к своим хозяевам, которые теперь крайне внимательно осматривают стиральную машину перед запуском.
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В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов
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