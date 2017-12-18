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Приз для «Неформата»: соцсети определили специальную номинацию фестиваля velcom Smartfilm

19.12.2017 20:05 — Новости Культуры | 21.by  
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Приз для «Неформата»: соцсети определили специальную номинацию фестиваля velcom SmartfilmС 13 по 18 декабря на странице velcom likes «Вконтакте» проходило голосование за специальную номинацию фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Наибольшее количество голосов пользователей получил вариант «Неформат (фильм, не похожий на другие)». Победитель в специальной номинации будет определен на показе для народного жюри 23 января 2018 года и объявлен на закрытии фестиваля.

Среди предлагаемых номинаций встречались как достаточно будничные («За лучшее название фильма» и «Прорыв фестиваля»), так и необычные: например, «Продленка» (для фильмов, оставивших после просмотра много вопросов) и «Точно сам делал?» (за качество съемки и монтажа). Одну из лидирующих позиций в голосовании заняла номинация «За лепшую беларускую агучку». Большинство же голосов набрал вариант «Неформат», который и был выбран в качестве специальной номинации velcom Smartfilm.

У тех, кто не успел предложить свой вариант народной номинации или проголосовать за один из предложенных, все еще есть шанс поучаствовать в выборе победителя фестиваля, став членом народного жюри. Для этого нужно без ошибок ответить на все вопросы кинотеста по ссылке smartfilm.by/test.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для воплощения новых идей и нестандартных решений в короткометражном кино. В этом году фестиваль проходит в седьмой раз. Прием работ для участия в конкурсной программе velcom Smartfilm продлится до 31 декабря. Следить за всеми событиями можно на сайте фестиваля smartfilm.by.

 
 
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С 13 по 18 декабря на странице velcom likes «Вконтакте» проходило голосование за специальную номинацию фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm.

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