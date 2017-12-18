Приз для «Неформата»: соцсети определили специальную номинацию фестиваля velcom Smartfilm

С 13 по 18 декабря на странице velcom likes «Вконтакте» проходило голосование за специальную номинацию фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Наибольшее количество голосов пользователей получил вариант «Неформат (фильм, не похожий на другие)». Победитель в специальной номинации будет определен на показе для народного жюри 23 января 2018 года и объявлен на закрытии фестиваля.

Среди предлагаемых номинаций встречались как достаточно будничные («За лучшее название фильма» и «Прорыв фестиваля»), так и необычные: например, «Продленка» (для фильмов, оставивших после просмотра много вопросов) и «Точно сам делал?» (за качество съемки и монтажа). Одну из лидирующих позиций в голосовании заняла номинация «За лепшую беларускую агучку». Большинство же голосов набрал вариант «Неформат», который и был выбран в качестве специальной номинации velcom Smartfilm.

У тех, кто не успел предложить свой вариант народной номинации или проголосовать за один из предложенных, все еще есть шанс поучаствовать в выборе победителя фестиваля, став членом народного жюри. Для этого нужно без ошибок ответить на все вопросы кинотеста по ссылке smartfilm.by/test.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для воплощения новых идей и нестандартных решений в короткометражном кино. В этом году фестиваль проходит в седьмой раз. Прием работ для участия в конкурсной программе velcom Smartfilm продлится до 31 декабря. Следить за всеми событиями можно на сайте фестиваля smartfilm.by.

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