Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 6 билетов на «Главную Елку страны» в Минске. Показы начнутся с 22 декабря на сцене Большого зала Дворца Республики , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 22 декабря.



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 3 двойных билета. Победитель будет объявлен в приложении «Афиши» 22 декабря.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В этом году на сцене Большого зала Дворца Республики покажут новую и необычную сказку под названием «Похитители времени». Приключения, песни, веселые танцы, различные интерактивы, ну и, конечно, традиционно всех навестит Дед Мороз, который специально приедет на праздничное шоу.

Грандиозные декорации, масса красочных и необычных световых эффектов и решений, веселая музыкальная программа и танцы возле елки, а также современный и необычный сценарий всего торжества ждет всех зрителей мероприятия.

Стоимость билетов в будние дни на дневные мероприятия — от 6 до 16 рублей Стоимость в выходные дни и вечерние мероприятия — от 7 до 25 рублей Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.