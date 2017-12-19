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Узнайте, как попасть на "Главную елку" в Минске бесплатно: 6 билетов в один клик
20.12.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 6 билетов на
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Сегодня стартовал розыгрыш на 3 двойных билета. Победитель будет объявлен в приложении «Афиши» 22 декабря.
В этом году на сцене Большого зала Дворца Республики покажут новую и необычную сказку под названием «Похитители времени». Приключения, песни, веселые танцы, различные интерактивы, ну и, конечно, традиционно всех навестит Дед Мороз, который специально приедет на праздничное шоу.
Грандиозные декорации, масса красочных и необычных световых эффектов и решений, веселая музыкальная программа и танцы возле елки, а также современный и необычный сценарий всего торжества ждет всех зрителей мероприятия.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!
Расширяем границы кино
Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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Сегодня в приложении "Афиша TUT.BY" стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 6 билетов на "Главную Елку страны" в Минске.
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