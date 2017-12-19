Как собаки и кошки борются с рождественскими елками

Cобаки и кошки — самые очаровательные создания в мире. Но ровно до того момента, как их хозяева решат поставить к Рождеству елку. Издание boredpanda.com сделало фотоподборку настоящих боевых действий, которые ведут эти животные. Впрочем, судите обо всем сами.







































