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Один из питомцев приюта для собак уже год не может найти себе дом. Причина - он настоящая свинья

20.12.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Владельцы приюта для собак Northwest Dog Project из штата Орегона (США) столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут найти хозяев одному из своих питомцев, которого зовут Дейл. Просто это свинья, которая считает себя собакой, пишет medialeaks.ru.

Дейл попал в приют несколько месяцев назад. Бывшие владельцы решили избавиться от него и продали свинку на откорм в магазин. Дейла держали в магазине в неподобающих условиях, у животного было много болезней, и оно страдало от ожирения.

Зоозащитники выкупили поросенка, но поскольку не знали, что с ним делать, оставили его в приюте для собак. В объявлении на сайте животных из приютов Дейва описывают почти как настоящую собаку.

«Дейв приучен к дому или конуре, ему комфортно ходить на поводке, он знает несколько трюков, быстро бегает во время игр и очень умен! Дейв хорошо уживается с собаками, котами и курицами. Мы думаем, что он и с другими свиньями мог бы ужиться — кажется, ему просто нравится быть в компании других животных. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям, но он никогда не проявлял агрессии по отношению к кому-либо, просто он может держаться от вас подальше, пока не узнает лучше».

Дейва уже пытались приютить. Но оказалось, что в доме, куда его взяли, есть животные, и они не обрадовались появлению нового соседа. Поэтому свинке продолжают искать дом.

 
 
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Владельцы приюта для собак Northwest Dog Project из штата Орегона (США) столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут найти хозяев одному из своих питомцев, которого...

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