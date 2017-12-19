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Один из питомцев приюта для собак уже год не может найти себе дом. Причина - он настоящая свинья
20.12.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by
Владельцы приюта для собак Northwest Dog Project из штата Орегона (США) столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут найти хозяев одному из своих питомцев, которого зовут Дейл. Просто это свинья, которая считает себя собакой, пишет
Дейл попал в приют несколько месяцев назад. Бывшие владельцы решили избавиться от него и продали свинку на откорм в магазин. Дейла держали в магазине в неподобающих условиях, у животного было много болезней, и оно страдало от ожирения.
Зоозащитники выкупили поросенка, но поскольку не знали, что с ним делать, оставили его в приюте для собак. В объявлении на сайте животных из приютов Дейва описывают почти как настоящую собаку.
Дейва уже пытались приютить. Но оказалось, что в доме, куда его взяли, есть животные, и они не обрадовались появлению нового соседа. Поэтому свинке продолжают искать дом.
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Владельцы приюта для собак Northwest Dog Project из штата Орегона (США) столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут найти хозяев одному из своих питомцев, которого...
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