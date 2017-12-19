Канадская пара впервые за 70 лет встретит Рождество порознь

Престарелые супруги из Канады Герберт и Одри Гудайн за неделю до Рождества узнали, что им придется провести праздник вдали друг от друга.



Фото: Facebook, Dianne Phillips

91-летний Герберт и 89-летняя Одри Гудайн женаты 69 лет, а вместе — 73 года. Последние три года они прожили в доме престарелых, но несколько дней назад выяснилось, что Герберту нужно переехать в другое заведение: мужчина страдает деменцией, и его состояние ухудшается.

Паре сообщили о расставании за неделю до Рождества, по их собственным словам, безнадежно испортив праздник.

Вчера я говорила с родителями — моя мать рыдала, а фоном было слышно отца", — написала в воскресенье в фейсбуке дочь Гудайнов Диана Филипс.

«Мама говорит, что для них Рождество закончилось — это будет самый безрадостный праздник в их жизни. Почему нельзя было подождать с переездом, пока кончатся праздники?» — пишет Филипс.

Too sad! We must do better for our elders. New Brunswick couple sent to different care homes after 73 years — and days before Christmas https://t.co/uf6dDEtbem via @torontostar — Karen Palmer (@karenpalmeryvr) 19 декабря 2017 г.

Случившаяся с Гудайнами история разошлась по соцсетям, постом Филипс поделились более 17 тысяч пользователей фейсбука.

«Как жаль! Мы должны лучше заботиться о наших стариках. Супругов из Нью-Брансуика расселили по разным домам престарелых после 73 лет — да еще и перед Рождеством», — написала в твиттере Карен Палмер.

По словам Дианы, она просила чиновников из администрации провинции Нью-Брансуик отсрочить переезд на неделю, но те ей отказали.



Фото: Facebook, Dianne Phillips

Представитель дома престарелых, где живут Гудайны, в своем посте в фейсбуке ответила, что предотвратить переезд уже не в силах.

«Когда гость выходит за пределы нашего уровня компетенции и соцработники назначают ему другой уровень ухода, я должна следовать установленным правительством правилам. Если я не буду этого делать, я нарушу закон и могу потерять лицензию. Решение принято, я не могу ни на что повлиять», — написала она.