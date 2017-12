Канадская пара впервые за 70 лет встретит Рождество порознь

Престарелые супруги из Канады Герберт и Одри Гудайн за неделю до Рождества узнали, что им придется провести праздник вдали друг от друга.

91-летний Герберт и 89-летняя Одри Гудайн женаты 69 лет, а вместе — 73 года. Последние три года они прожили в доме престарелых, но несколько дней назад выяснилось, что Герберту нужно переехать в другое заведение: мужчина страдает деменцией, и его состояние ухудшается.

Паре сообщили о расставании за неделю до Рождества, по их собственным словам, безнадежно испортив праздник.

Вчера я говорила с родителями — моя мать рыдала, а фоном было слышно отца", — написала в воскресенье в фейсбуке дочь Гудайнов Диана Филипс.

«Мама говорит, что для них Рождество закончилось — это будет самый безрадостный праздник в их жизни. Почему нельзя было подождать с переездом, пока кончатся праздники?» — пишет Филипс.