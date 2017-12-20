МИНСК, 21 дек — Sputnik. Фантастический фильм "Джуманджи: зов джунглей" выходит в широкий прокат с 21 декабря, сообщили Sputnik кинодистрибьюторы.

"Зов джунглей" — оригинальный ремейк легендарного фильма "Джуманджи" 1995 года с Робином Уильямсом в главной роли. В новой картине вместо настольной игры герои попадают в приставку и меняются образами с вымышленными персонажами.

В четверг, 21 декабря "Джуманджи: зов джунглей" вышел в широкий прокат — его будут показывать до середины января в большинстве белорусских кинотеатров. Американские зрители уже имели возможность оценить фантастический фильм неделей ранее.

Уже есть и первые отзывы на картину. Так, рейтинг "свежести" от кинокритиков на портале Rotten Tomatoes составляет 79%, а зрители оценили новый фильм "Джуманджи" выше — на 87%. Оценки ленты на IMDb несколько ниже — 6,9 балла из десяти.

Впрочем, многие критики и зрители ленту хвалят: как актерский состав, так и юмор нового "Джуманджи". Среди слабых сторон называют сценарий и сюжет в целом, однако многие признают: получить удовольствие от комедийной фантастики получится.

Главные роли в новом "Джуманджи" исполнили Дуэйн "Скала" Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. Режиссером картины выступил Джейк Кэздан.