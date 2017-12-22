Стала известна причина смерти музыканта Валентина Бадьярова

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Музыкант Валентин Бадьяров скончался 21 декабря в Германии в возрасте 70 лет от онкологического заболевания, с которым долго боролся.

О смерти скрипача, основателя и руководителя ансамбля "Сябры" Валентина Бадьярова сообщил его друг Николай Подгорнов. С конца 80-х годов Валентин Бальяров жил в Германии.

Валентин Бадьяров начинал свой путь на эстраду в "Песнярах". Туда он попал сразу из консерватории. С Мулявиным он был знаком еще во времена "Лявонов". В "Песнярах" он прославился своими соло на скрипке в композициях "Перепелочка" и "Ой, рана на Йвана".

Позже он стал основателем ансамбля "Сябры", для которых создал немало хитов. Не без участия музыканта была создана композиция "Алеся". Эту песню он посвятил собственной дочери, Алесе. Впервые номер прозвучал в 1978-м в телепрограмме "Шире круг". Уже после отъезда в Германию он создал группу "Сябры international".

В 2001, когда возле КЗ "Россия" закладывали именную звезду Владимира Мулявина, Бадьяров приезжал из Германии поддержать его.