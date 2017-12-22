Гид по мероприятиям на Новый год и Рождество в Витебске: развлечения для детей и взрослых

Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников — в афише TUT.BY.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

23 декабря (суббота)

Площадка у Дворца культуры в Рубе

9.00−14.00 — праздничные поздравления, трансляция музыкальных фонограмм.

11.00−13.00 — концертно-развлекательная программа.

24 декабря (воскресенье)

Площадка у КДЦ «Первомайский», Дворец культуры в Рубе

9.00−14.00 — праздничные поздравления, трансляция музыкальных фонограмм.

11.00−13.00 — концертно-развлекательная программа.

25 декабря (понедельник)

Площадь Победы

12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Рождество Христово». Зимние забавы, конкурсы, поздравления.

Площадка возле школы искусств «Маладзік»

12.00−14.00 — праздник микрорайона «Пришло Рождество — начинаем торжество».



Фото: Александр Артемьев

Новогодняя ночь

Площадь Победы

23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента Беларуси.

00.00−1.00 — трансляция новогодних музыкальных фонограмм.

1.00−3.00 — программа «С Новым годом, любимый город!».

2.00 — фейерверк.

Пролетарская площадь, микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный, площадки у КДЦ «Первомайский», кинотеатра «Бригантина»

1.30−3.00 — музыкально-развлекательные программы.

Поселок Руба

1.30−3.00 — развлекательная программа.

1 января (понедельник)

Площадь Победы

12.00−14.00 — новогодние поздравления, игры, конкурсы, забавы для детей.

19.30−21.00 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, концертно-развлекательная программа «С Новым годом!».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

7 января (воскресенье)

Площадь Победы

12.00−14.00 — праздничная программа «Віцебскія Каляды». Зимние забавы, конкурсы, спортивные игры, поздравления.

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00−15.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды».

Пролетарская площадь

11.00−12.30 — рождественское представление.

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12.00−15.00 — концертно-развлекательная программа «Каляда», народное гуляние, игры, конкурсы.

Парк Мазурино

12.00−13.30 — зимние состязания «Рождественские потешки».

13.30−15.00 — костюмированная показательная программа по верховой езде «На крыльях Пегаса» конно-спортивного клуба «Калипсо».

10.00−17.00 — работает пункт проката спортинвентаря (если будет хорошая погода).

Кроме того, на площади Победы ежедневно до 14 января включительно с 10.00 до 22.00 можно покататься на лошадях и пони. Будет работать кинотеатр 5D.

В парке Мазурино 23, 24, 25, 30, 31 декабря, а также 1, 2 и 8 января состоятся Дни семейного отдыха «Парк зимних забав».

Открытые катки для массового катания и пункты проката спортинвентаря работают ежедневно с 10.00 до 20.00 (при благоприятных погодных условиях) на площади Победы, возле Летнего амфитеатра и в ЦСК. На тех же условиях, но с 11.00 до 22.00 действует пункт проката в пойме реки Витьба.



Фото: vk.com/club124671434

Гид по новогодним мероприятиям для детей и взрослых

Центр культуры «Витебск» (ул. Маяковского, 1)

— Интерактивный спектакль «Новогодняя сказка для Золушки» (для самых маленьких)

Купить билеты еще можно на даты: 24 декабря в 10.00, 25 декабря в 15.00, 30 декабря в 10.00 и 12.30, 2 января в 12.30, 7 января в 10.00. Цена — 12 рублей, детям до 3 лет вход свободный, подробности и заказ онлайн по ссылке .

Концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Новогодний мюзикл ''В стране чудес'' (5+) по мотивам произведений Л. Кэрролла

Купить билеты еще можно на даты: 24 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30, 16.30; 25 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30; 29 декабря в 14.00, 14.30, 18.00; 30 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30; 2 января в 17.30. Цена — 12 рублей, детям до 3 лет вход свободный, подробности и заказ онлайн по ссылке .

Концерт «Звезды Рождества»

В концерте для детей и их родителей принимают участие: хореографический ансамбль «Зорька», вокальная фолк-группа «Вытоки», детский хор «Большой», шоу-группа «Какао», хореографический класс «Лилипуты», детский шоу-бэнд Magic JAZZ, ансамбль «Родничок» и другие.

Начало — 6 января в 16.00. Цена билетов: 5 рублей, приобрести их можно в кассе концертного зала «Витебск». Телефоны: 8 0212 63-93-92, 66−64−75.

Программа «И снова здравствуйте!»

Пройдет в круглом зале в 14.00 24 декабря, а также 1, 7 и 14 января. Цена билета — 3 рубля. Справки по телефонам: 8 0212 63-93-92, 35−91−25, 27−23−39, 62−65−91.



Фото: Reuters

КДЦ «Первомайский» (ул. М. Горького, 120)

Новогодний утренник «Старый Новый год, или Правдивая история Деда Мороза»

Мероприятие включает новогодний спектакль и утренник, где маленькие зрители узнают всю правду про Новый год и Дедушку Мороза. Начало — 30 декабря в 12.00. Билеты — 3 рубля, детям до 3 лет вход бесплатный. Справки по телефону: +375 212 34-99-32.

Концертная программа «Новогодний хит-парад»

В ней выступят творческие коллективы центра. Начало — 26 декабря в 18.00. Билет — 2,5 рубля. Справки по телефону: +375 212 34-99-32.

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

«Рождественский концерт» группы «Восьмыдзень»

Начало 24 декабря в 17.00. Цена билета — 4 рубля, подробности — по ссылке .

Новогодняя программа «В гости к Морозу Морозовичу»

Запланирована на 23, 24, 25 декабря, а также 6 января с 12.00 до 16.00. По предварительной записи. Подробности — по ссылке .

Интерактивная программа для детей и родителей «Новый год в «Золотом кольце»

Запланирована на 25 декабря, 6 января с 11.00 до 14.00. По предварительной записи. Подробности — по ссылке .





Драмтеатр

Новогодний спектакль «Приключения Чиполлино»

После спектакля — новогоднее представление около елки. Мероприятие запланировано на 23 декабря в 17.00; 24 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; 25 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; 30 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; а также 6 января в 12.00. Билет — 8 рублей, детям до 3 лет вход бесплатный, подробности и заказ онлайн по ссылке .

Праздник духовной музыки

Запланирован на 7 января, начало в 15.00.

Филармония

Новогодний утренник «Зимняя сказка. Продолжение» (3+)

Новогодняя сказка для детей и родителей в популярном жанре «продолжение истории». Представление запланировано на 23 декабря в 14.00; 24 декабря в 12.00, 14.00, 16.00; 30 декабря в 10.00 и 12.00. Билет — 9 рублей, подробности по ссылке .

Рождественский концерт симфонического оркестра Let It Snow (12+)

Начало — 25 декабря в 18.30. Билет — 10 рублей, подробности по ссылке .

Дом кино

Киноутренник «Новогодние забавы»

Пройдет 28 декабря, начало в 9.45.

Киномероприятие «Здравствуй, Новый год»

Запланировано на 2,3, 5 января в 10.00, а также 4 января в 9.30.

Кинотеатр «Мир»

Развлекательная программа для детей младшего школьного возраста «В гостях у новогодней сказки»

Запланирована на 28 декабря, начало в 10.30.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Духовная семинария

8 января в 12.00 состоится концерт духовной музыки.

Музей Миная Шмырева

В рамках новогодней программы «Партизанская елка» 23 декабря с 13.00 до 15.30 пройдет городской квест «Волшебная сила искусства». Задания посвящены представителям литературы, музыки, искусства, которые в годы войны принимали участие в боевых действиях или посильно оказывали помощь Красной Армии. Участие — бесплатно. Команда — до 5 человек.

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефонам: +375 212 48-50-15, +375 212 48-51-68.

Краеведческий музей

Ребят приглашают отправиться в увлекательное путешествие — «Новогодний квест-2». Кого или что спрячут в музейных тайниках, игроки узнают только после того, как выполнят ряд забавных и запутанных заданий.

Квест проходит до 14 января для групп от 5 до 10 детей. Цена — 3,5 рубля с участника. Запись по телефонам: +375 29 509−72−43, +375 29 591−64−53.

Культурно-спортивный центр Витебского отделения БЖД

Утренники запланированы на 25 декабря в 12.30 и 30 декабря в 10.00, 12.30. Детские спектакли пройдут 23, 24 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, а также 25 декабря в 10.00 и 15.00. Праздничные вечера отдыха «Встречи по субботам» будут организованы 23 и 30 декабря, а также 6 и 13 января в 19.00.

Дворец культуры в Рубе

Новогодний вечер отдыха «К нам стучится Новый год» запланирован на 24 декабря в 15.00.

Утренник для детей, спектакль, представление у елки «Чемодан новогодних чудес» состоится 25 декабря в 9.00, повтор этого же мероприятия, но уже совместно с воспитанниками воскресной школы при храме Святого Пантелеймона — 7 января в 12.00.

Шоу-программа для детей «Волшебство на Рождество» будет организована 4 января в 13.00, а новогодний спектакль «Сказка про Ивана-дурака и летающий валенок» — 13 января в 15.00.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Больше мероприятий — на AFISHA.TUT.BY . Более подробная программа — на сайте горисполкома.