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Гид по мероприятиям на Новый год и Рождество в Витебске: развлечения для детей и взрослых
23.12.2017 10:30 — Новости Культуры | Tut.by
Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников — в афише TUT.BY.
23 декабря (суббота)
Площадка у Дворца культуры в Рубе
9.00−14.00 — праздничные поздравления, трансляция музыкальных фонограмм.
11.00−13.00 — концертно-развлекательная программа.
24 декабря (воскресенье)
Площадка у КДЦ «Первомайский», Дворец культуры в Рубе
9.00−14.00 — праздничные поздравления, трансляция музыкальных фонограмм.
11.00−13.00 — концертно-развлекательная программа.
25 декабря (понедельник)
Площадь Победы
12.00−14.00 — спортивно-игровая программа «Рождество Христово». Зимние забавы, конкурсы, поздравления.
Площадка возле школы искусств «Маладзік»
12.00−14.00 — праздник микрорайона «Пришло Рождество — начинаем торжество».
Новогодняя ночь
Площадь Победы
23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента Беларуси.
00.00−1.00 — трансляция новогодних музыкальных фонограмм.
1.00−3.00 — программа «С Новым годом, любимый город!».
2.00 — фейерверк.
Пролетарская площадь, микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный, площадки у КДЦ «Первомайский», кинотеатра «Бригантина»
1.30−3.00 — музыкально-развлекательные программы.
Поселок Руба
1.30−3.00 — развлекательная программа.
1 января (понедельник)
Площадь Победы
12.00−14.00 — новогодние поздравления, игры, конкурсы, забавы для детей.
19.30−21.00 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, концертно-развлекательная программа «С Новым годом!».
7 января (воскресенье)
Площадь Победы
12.00−14.00 — праздничная программа «Віцебскія Каляды». Зимние забавы, конкурсы, спортивные игры, поздравления.
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00−15.00 — праздник народного календаря «Віцебскія Каляды».
Пролетарская площадь
11.00−12.30 — рождественское представление.
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12.00−15.00 — концертно-развлекательная программа «Каляда», народное гуляние, игры, конкурсы.
Парк Мазурино
12.00−13.30 — зимние состязания «Рождественские потешки».
13.30−15.00 — костюмированная показательная программа по верховой езде «На крыльях Пегаса» конно-спортивного клуба «Калипсо».
10.00−17.00 — работает пункт проката спортинвентаря (если будет хорошая погода).
Кроме того, на площади Победы ежедневно до 14 января включительно с 10.00 до 22.00 можно покататься на лошадях и пони. Будет работать кинотеатр 5D.
В парке Мазурино 23, 24, 25, 30, 31 декабря, а также 1, 2 и 8 января состоятся Дни семейного отдыха «Парк зимних забав».
Открытые катки для массового катания и пункты проката спортинвентаря работают ежедневно с 10.00 до 20.00 (при благоприятных погодных условиях) на площади Победы, возле Летнего амфитеатра и в ЦСК. На тех же условиях, но с 11.00 до 22.00 действует пункт проката в пойме реки Витьба.
Гид по новогодним мероприятиям для детей и взрослых
Центр культуры «Витебск» (ул. Маяковского, 1)
— Интерактивный спектакль «Новогодняя сказка для Золушки» (для самых маленьких)
Купить билеты еще можно на даты: 24 декабря в 10.00, 25 декабря в 15.00, 30 декабря в 10.00 и 12.30, 2 января в 12.30, 7 января в 10.00. Цена — 12 рублей, детям до 3 лет вход свободный, подробности и заказ онлайн по
Концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1)
Новогодний мюзикл ''В стране чудес'' (5+) по мотивам произведений Л. Кэрролла
Купить билеты еще можно на даты: 24 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30, 16.30; 25 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30; 29 декабря в 14.00, 14.30, 18.00; 30 декабря в 9.30, 10.00, 13.00, 13.30; 2 января в 17.30. Цена — 12 рублей, детям до 3 лет вход свободный, подробности и заказ онлайн по
Концерт «Звезды Рождества»
В концерте для детей и их родителей принимают участие: хореографический ансамбль «Зорька», вокальная фолк-группа «Вытоки», детский хор «Большой», шоу-группа «Какао», хореографический класс «Лилипуты», детский шоу-бэнд Magic JAZZ, ансамбль «Родничок» и другие.
Начало — 6 января в 16.00. Цена билетов: 5 рублей, приобрести их можно в кассе концертного зала «Витебск». Телефоны: 8 0212 63-93-92, 66−64−75.
Программа «И снова здравствуйте!»
Пройдет в круглом зале в 14.00 24 декабря, а также 1, 7 и 14 января. Цена билета — 3 рубля. Справки по телефонам: 8 0212 63-93-92, 35−91−25, 27−23−39, 62−65−91.
КДЦ «Первомайский» (ул. М. Горького, 120)
Новогодний утренник «Старый Новый год, или Правдивая история Деда Мороза»
Мероприятие включает новогодний спектакль и утренник, где маленькие зрители узнают всю правду про Новый год и Дедушку Мороза. Начало — 30 декабря в 12.00. Билеты — 3 рубля, детям до 3 лет вход бесплатный. Справки по телефону: +375 212 34-99-32.
Концертная программа «Новогодний хит-парад»
В ней выступят творческие коллективы центра. Начало — 26 декабря в 18.00. Билет — 2,5 рубля. Справки по телефону: +375 212 34-99-32.
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
«Рождественский концерт» группы «Восьмыдзень»
Начало 24 декабря в 17.00. Цена билета — 4 рубля, подробности — по
Новогодняя программа «В гости к Морозу Морозовичу»
Запланирована на 23, 24, 25 декабря, а также 6 января с 12.00 до 16.00. По предварительной записи. Подробности — по
Интерактивная программа для детей и родителей «Новый год в «Золотом кольце»
Запланирована на 25 декабря, 6 января с 11.00 до 14.00. По предварительной записи. Подробности — по
Драмтеатр
Новогодний спектакль «Приключения Чиполлино»
После спектакля — новогоднее представление около елки. Мероприятие запланировано на 23 декабря в 17.00; 24 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; 25 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; 30 декабря в 11.00, 14.00, 17.00; а также 6 января в 12.00. Билет — 8 рублей, детям до 3 лет вход бесплатный, подробности и заказ онлайн по
Праздник духовной музыки
Запланирован на 7 января, начало в 15.00.
Филармония
Новогодний утренник «Зимняя сказка. Продолжение» (3+)
Новогодняя сказка для детей и родителей в популярном жанре «продолжение истории». Представление запланировано на 23 декабря в 14.00; 24 декабря в 12.00, 14.00, 16.00; 30 декабря в 10.00 и 12.00. Билет — 9 рублей, подробности по
Рождественский концерт симфонического оркестра Let It Snow (12+)
Начало — 25 декабря в 18.30. Билет — 10 рублей, подробности по
Дом кино
Киноутренник «Новогодние забавы»
Пройдет 28 декабря, начало в 9.45.
Киномероприятие «Здравствуй, Новый год»
Запланировано на 2,3, 5 января в 10.00, а также 4 января в 9.30.
Кинотеатр «Мир»
Развлекательная программа для детей младшего школьного возраста «В гостях у новогодней сказки»
Запланирована на 28 декабря, начало в 10.30.
Духовная семинария
8 января в 12.00 состоится концерт духовной музыки.
Музей Миная Шмырева
В рамках новогодней программы «Партизанская елка» 23 декабря с 13.00 до 15.30 пройдет городской квест «Волшебная сила искусства». Задания посвящены представителям литературы, музыки, искусства, которые в годы войны принимали участие в боевых действиях или посильно оказывали помощь Красной Армии. Участие — бесплатно. Команда — до 5 человек.
Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефонам: +375 212 48-50-15, +375 212 48-51-68.
Краеведческий музей
Ребят приглашают отправиться в увлекательное путешествие — «Новогодний квест-2». Кого или что спрячут в музейных тайниках, игроки узнают только после того, как выполнят ряд забавных и запутанных заданий.
Квест проходит до 14 января для групп от 5 до 10 детей. Цена — 3,5 рубля с участника. Запись по телефонам: +375 29 509−72−43, +375 29 591−64−53.
Культурно-спортивный центр Витебского отделения БЖД
Утренники запланированы на 25 декабря в 12.30 и 30 декабря в 10.00, 12.30. Детские спектакли пройдут 23, 24 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, а также 25 декабря в 10.00 и 15.00. Праздничные вечера отдыха «Встречи по субботам» будут организованы 23 и 30 декабря, а также 6 и 13 января в 19.00.
Дворец культуры в Рубе
Новогодний вечер отдыха «К нам стучится Новый год» запланирован на 24 декабря в 15.00.
Утренник для детей, спектакль, представление у елки «Чемодан новогодних чудес» состоится 25 декабря в 9.00, повтор этого же мероприятия, но уже совместно с воспитанниками воскресной школы при храме Святого Пантелеймона — 7 января в 12.00.
Шоу-программа для детей «Волшебство на Рождество» будет организована 4 января в 13.00, а новогодний спектакль «Сказка про Ивана-дурака и летающий валенок» — 13 января в 15.00.
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Самое интересное в Витебске в дни новогодних и рождественских праздников - в афише TUT.BY.
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