Как последние секс-скандалы повлияют на новогодние корпоративы

Чуть ли не каждый день мировые СМИ публикуют все новые и новые статьи о случаях сексуальных домогательств на рабочем месте. Понятно, что такой фон должен повлиять на то, как в этом году пройдут рождественские и новогодние офисные вечеринки. Обозреватель BBC Capital решил выяснить, что думают об этом эксперты.





На этот раз новогодние праздничные мероприятия во многих корпорациях, судя по всему, будут не слишком зажигательными, без обычного для корпоративов разгула.

Компании всерьез задумались о возможных последствиях офисных попоек, которые могут принести головную боль как отдельным сотрудникам, так и руководству.

Кроме того, эксперты считают, что многие теперь будут вести себя на корпоративе сдержаннее, а кто-то и вообще решит пропустить мероприятие.

Нью-йоркское цифровое издательство Vox Media предупредило своих сотрудников, что на рождественском корпоративе этого года не будет бесплатного бара. Как указано во внутреннем документе, который удалось раздобыть Huffington Post , количество алкоголя ограничат двумя напитками, зато еды будет больше.

«Мы признаем, что хотя алкоголь не всегда бывает причиной непрофессионального поведения, этому, безусловно, способствует атмосфера, которая побуждает к чрезмерному потреблению», — говорится в записке для сотрудников.

Держать себя в руках

Vox Media не единственная компания, которая сокращает масштаб праздничных мероприятий в этом году.

Этой осенью консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas спросила у 150 американских специалистов по набору персонала, как в их корпорациях планируют праздновать Рождество.

Оказалось, что от рождественских корпоративов в этом году отказались 11% работодателей. В прошлом году таких компаний было всего 4%.

Эндрю Челленджер, вице-президент по развитию медиа и бизнеса Challenger, Gray & Christmas, объясняет, что вообще, когда уровень занятости растет, как это происходит сейчас в США, корпорации не жалеют денег на праздники. Но по сравнению с тремя предыдущими годами в этом году многие урезали праздничные расходы.

Челленджер объясняет это последними новостями о секс-скандалах. Ведь руководители отделов кадров не только готовят праздничные вечеринки, но и несут ответственность за безопасную рабочую среду.

«Ни один вопрос не занимает сейчас людей так, как все эти истории с сексуальными обвинениями», — добавляет он.

Как отмечает Эдвард Йост из международного HR-агентства Society for Human Resource Management, накануне рождественских праздников проблема предотвращения сексуальных домогательств в корпорациях вновь обрела актуальность.

«Атмосфера на вечеринках способствует неформальному общению, она — более непринужденная, и люди начинают забывать, что они — на офисном мероприятии».

К тому же на новогодних корпоративах обычно выпивают больше, чем на любых других вечеринках, проходящих в течение года.

Все это создает идеальные условия для того, чтобы последующие недели после корпоративов превратились в суровые трудовые будни для адвокатов в сфере занятости, предупреждает Дэвид Виттен, партнер юридической фирмы Whitten & Lublin из Торонто.

Он уверен, что в этом году организации пойдут на более жесткие меры.

Они будут ограничивать потребление алкоголя, приглашать сотрудников на вечеринки вместе с женами или мужьями и чаще напоминать о корпоративной политике в отношении сексуальных домогательств.

Дэвид Виттен убежден: если не принять этих мер, некоторые сотрудники будут вести себя слишком фривольно.

А может, вообще не ходить?

Выбирая между скукой трезвой вечеринки и риском оказаться среди коллег, ведущих себя неадекватно, многие могут вообще отказаться от посещения корпоратива, считает профессор сэр Кэри Купер, председатель правления CIPD, международной ассоциации кадровиков.

«Уверен, что многие люди просто пропустят это мероприятие. Или соберутся отпраздновать в узком кругу коллег, которых хорошо знают. И совершенно точно, что в этом году все будут пытаться пить меньше и держаться в рамках приличий», — добавляет он.

Повышенное внимание к проблеме сексуальных домогательств заставит многих быть осторожнее и следить за тем, чтобы случайно не обидеть коллег.

«Женщины опасаются, что их поведение могут неправильно истолковать, — говорит Купер, — а мужчины боятся, что всякий интерес с их стороны может быть воспринят как домогательство».

Купер советует устроить безалкогольную вечеринку в нейтральном месте, чтобы снизить риск слишком тесного общения между коллегами.

Ограничение количества доступного алкоголя и приглашение членов семьи сотрудников, безусловно, уменьшат вероятность неприятных инцидентов.

Однако, как отмечает Эдвард Йост, один день ограничений не решит проблему глобально. Вечеринки — далеко не основная причина несдержанного поведения.

«А что вы собираетесь делать оставшуюся часть года?» — спрашивает Йост.

«Как HR-специалист я не успокоюсь, пока не буду уверен, что мы приняли все возможные меры, чтобы снять эту проблему».