МИНСК, 24 дек — Sputnik. Завершился танцевальный проект "Ты супер!" , который проводили телеканал НТВ и международное информационное агентстве и радио Sputnik. В нем приняли участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Их объединила не только любовь к танцам, но и непростая судьба: в проекте участвуют воспитанники детски домов, школ-интернатов и дети из опекунских и приемных семей. К участию привлекались ребята, обладающие танцевальными и хореографическими способностями в возрасте от 7 до 18 лет. Всего получили шанс заявить о себе 145 талантливых детей, оказавшихся без попечения родителей.

Подробнее о ходе конкурса "Ты супер! Танцы" можно прочитать здесь >>

Победителем стала 14-летняя Валерия Родионова из Костромы. Девочка находится под опекой бабушки и с семи лет занимается современными танцами. Лера мечтает стать хореографом, а в свободное от учебы и танцев время помогает бабушке в воспитании младшей сестры.

На втором месте — Виктор Лукинов, на 3-м — Мухаммед и Никита Иванов; четвертое место разделили - Алина Денисова и Джейхун Ага-Тагиев; шестое досталось Сергею Козибеев; на 7-м — Алиса и Артем Наумовы; 8 место у Милены Тачулия.

Участники от Беларуси

От нашей страны на конкурс отправились две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.

Каролина приехала Великолетчанского детского дома Витебской области. До этого самой большой ее сценой был концерт в Витебске — танцевальное соревнование среди воспитанников детских домов, где ее команда заняла первое место. О выступлении в Москве девушка могла только мечтать. И эта мечта сбылась.

Дробыш преподнес самый важный подарок белоруске из "Ты супер! Танцы" >>

"Нет, для меня победа не главное. Я очень хочу принять участие в конкурсе, узнать что-то новое, познакомиться с людьми. В дальнейшем мне это очень пригодится в жизни. Конечно, я буду стремиться выиграть, пройти во второй тур. Но если не получится, сильно не расстроюсь. То, что я прошла кастинг на этот конкурс и вообще сюда приехала — для меня и так большая победа", — сказала Каролина.

В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с "цыганочкой" . К сожалению, жюри не выбрало ее для прохождения в следующий этап, и Каролина покинула шоу.

В следующий этап конкурса прошла другая белорусская участница — Мария Радионова. Мария живет в семье опекунов в Минске. Танцами Маша занималась с пяти до 11 лет. Затем ее взяли в национальную сборную по художественной гимнастике, однако танцы Маша не забывала. Школа танцев даже бесплатно сняла для нее видео, с которым Маша выступила на кастинге.

Как призналась сама Радионова, на выступление она ехала с волнением и боевым настроем . Конкурсантка отметила, что враждовать и конкурировать с другими ребятами не собирается, а наоборот, хочет найти среди них друзей.

Наш человек на "Ты супер! Танцы" >>

"Да, мне просто очень нравятся танцы. Больше, чем гимнастика", — сказала она.

"Танец для меня — это душа, жизнь… Я просто живу в нем. Когда я танцую — обо всех проблемах забываю", — так охарактеризовала Радионова свое отношение к танцам.

В финал шоу Маша не прошла. Однако девочка призналась , что будет продолжать танцевать.