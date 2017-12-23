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Победительницей проекта "Ты супер! Танцы" стала Валерия Родионова
24.12.2017 12:08 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Завершился
Победителем стала 14-летняя Валерия Родионова из Костромы. Девочка находится под опекой бабушки и с семи лет занимается современными танцами. Лера мечтает стать хореографом, а в свободное от учебы и танцев время помогает бабушке в воспитании младшей сестры.
На втором месте — Виктор Лукинов, на 3-м — Мухаммед и Никита Иванов; четвертое место разделили - Алина Денисова и Джейхун Ага-Тагиев; шестое досталось Сергею Козибеев; на 7-м — Алиса и Артем Наумовы; 8 место у Милены Тачулия.
Участники от Беларуси
От нашей страны на конкурс
Каролина приехала Великолетчанского детского дома Витебской области. До этого самой большой ее сценой был концерт в Витебске — танцевальное соревнование среди воспитанников детских домов, где ее команда заняла первое место. О выступлении в Москве девушка могла только мечтать. И эта мечта сбылась.
"Нет, для меня победа не главное. Я очень хочу принять участие в конкурсе, узнать что-то новое, познакомиться с людьми. В дальнейшем мне это очень пригодится в жизни. Конечно, я буду стремиться выиграть, пройти во второй тур. Но если не получится, сильно не расстроюсь. То, что я прошла кастинг на этот конкурс и вообще сюда приехала — для меня и так большая победа", — сказала Каролина.
В восьмом выпуске шоу Тумашевич
В следующий этап конкурса прошла другая белорусская участница — Мария Радионова. Мария живет в семье опекунов в Минске. Танцами Маша занималась с пяти до 11 лет. Затем ее взяли в национальную сборную по художественной гимнастике, однако танцы Маша не забывала. Школа танцев даже бесплатно сняла для нее видео, с которым Маша выступила на кастинге.
Как призналась сама Радионова, на выступление она
"Да, мне просто очень нравятся танцы. Больше, чем гимнастика", — сказала она.
"Танец для меня — это душа, жизнь… Я просто живу в нем. Когда я танцую — обо всех проблемах забываю", — так охарактеризовала Радионова свое отношение к танцам.
В финал шоу Маша не прошла. Однако
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Более 140 юных талантов приняли участие в танцевальном шоу, которое проходило с 2 сентября; Беларусь на конкурсе представили две участницы.
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