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Искусство есть. Лучшие рестораны мировой гастрономии
24.12.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
Вышла в свет новая версия списка
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Guy Savoy, Париж, Франция
1 место, оценка: 99,75
Свой ресторан, носящий его имя, прославленный французский кулинар Ги Савуа (Guy Savoy) открыл в 1987 году в 17 округе Парижа на улице Трайон. В 2002 году ресторан удостоился высшей оценки гида Мишлен — трех звезд.
Ассортимент блюд в ресторане меняется каждый сезон. Меню на выбор обойдется примерно в 259 евро без напитков, а дегустационное комплексное меню с фиксированной ценой «Цвета, текстуры и вкусовые ощущения» — 395 евро без напитков. На человека.
Зайти в ресторан и просто пообедать или поужинать не получится — как и в других подобных заведениях, столик необходимо бронировать заранее. Желательно — за несколько недель.
Le Bernardin, Нью-Йорк, США
2 место, оценка: 99,50
Этот ресторан в Нью-Йорке специализируется на морской кухне — именно сюда идут за устрицами, креветками, лобстерами, тунцом и прочими морскими гадами. Но шеф-повар Эрик Руперт, судя по отзывам, удачно сочетает, например, говядину с черной икрой.
Стоимость обеда из трех блюд обойдется примерно в 150 долларов с человека. Авторская кухня дороже — дегустационная карта из четырех блюд стоит 225 долларов с человека, а с вином — 370 долларов с персоны.
Опять же бронировать столик необходимо за несколько дней. А в шортах и кроссовках вас сюда не пустят.
Kyubey, Токио, Япония
3 место, оценка: 99,50
На первый взгляд — стандартный ресторан с традиционной японской кухней. Но, оказывается, есть место, где суши возведены в ранг высокого искусства.
Сет из закусок, супа, рыбы, приготовленной на гриле, нескольких видов сашими и суши обойдется посетителю в 20−25 тысяч йен (180 — 225 долларов).
В этом ресторане терпимо относятся к внешнему виду посетителей, а попасть в него можно и не бронируя столик заранее.
Alain Ducasse au Plaza Athénée, Париж, Франция
4 место, оценка: 99,25
Шеф-повар Ален Дюкасс владеет 26 ресторанами в мире — от Токио до Нью-Йорка. Но самым знаменитым и одним из самых дорогих его заведений является Alain Ducasse Au Plaza Athenee в одноименном парижском отеле класса люкс на авеню Монтень в Париже. Классическая французская кухня, три звезды Мишлен, строгий дресс-код, бронирование за несколько дней — все это отражается на сумме в счете.
Обеденное меню — закуска, горячее, десерт и два бокала вина обойдутся посетителю в 210 евро с человека. Авторское меню Jardin-Marin из трех блюд, сыра и десерта — в 390 евро, и это без напитков.
Restaurant de l’Hôtel de Ville, Крисье, Швейцария
5 место, оценка: 99,25
В этом швейцарском ресторане, обладателе трех мишленовских звезд, в меню преобладают блюда французской кухни, среди которых — филе косули, трюфели из Прованса, императорская осетрина.
Обед на двоих обойдется в 390 швейцарских франков (около 400 долларов). А ужин от шеф-повара ресторана Франко Джованни — три блюда с десертом и напитками — в 850 франков (около 860 долларов).
Попасть в ресторан с улицы невозможно — сейчас посетителям предлагают забронировать столик на январь-февраль. До конца этого года уже все расписано.
Eleven Madison Park, Нью-Йорк, США
6 место, оценка: 99,25
Один из самых знаменитых американских ресторанов Eleven Madison Park расположен в Манхэттене на Мэдисон-авеню между 24-й и 25-й улицами. Там подают блюда так называемой новой американской кухни, которую продвигает шеф-повар заведения Дэниэль Хамм.
Цены в ресторане демократичные — по американским меркам. Ланч обойдется примерно в 60 долларов, обед — около 130. А вот как выглядит дегустационное меню из 11 блюд, которое подается три часа и стоит 295 долларов на человека.
Стоит ли говорить, что бронировать места в ресторане Eleven Madison Park приходится за несколько недель?
La Vague d’Or, Сен-Тропе, Франция
7 место, оценка: 99,00
Ресторан La Vague d’Or — один из самых знаменитых ресторанов во Франции, и уж точно — самый известный в Сен-Тропе. Основное меню ресторана La Vague d’Or состоит из классических французских блюд с «изысканным прованским акцентом» и очень красивой подачей.
Завсегдатаи ресторана с придыханием говорят о тушеном овощном рагу на пару в апельсиновой зеленой кожуре с лавровыми листами Léiume en Boui-Abaisso или седле ягненка в чабреце Agneau de Sisteron. Верим на слово — ужин на двоих с парой бокалов вина обойдется в сумму более 350 €.
El Celler de Can Roca, Жирона, Испания
8 место, оценка: 99,00
Ресторан, основанный тремя братьями Рока (кухней заведует старший из братьев — Жоан, Жозеф — сомелье и управляющий рестораном, Жорди — кондитер) предлагает посетителям испанскую кухню в авангардном исполнении. Среди блюд — стартер из цветов лука с сыром, каракатица с саке и консоме из ягненка, запеченного в углях, куриные ножки с креветками в соусе из трюфелей, свиное карпаччо с соусом из белых грибов и яблочное тимбале из утиной печени.
Но в ресторан идут не столько для того, чтобы насладиться вкусом блюд, — скорее, насладиться подачей.
Дегустационное меню из пяти блюд, плюс два десерта обойдется в 115 евро. Столики расписаны на несколько месяцев вперед.
Martín Berasategui, Испания
9 место, оценка: 99,00
Ресторан Martín Berasategui находится в муниципалитете Ласарте-Ория неподалеку от Сан-Себастьяна в Стране Басков. Он носит имя своего шеф-повара Мартина Берасатеги. У ресторана — три звезды Мишлен, а всего на счету Берасатеги, точнее трех его ресторанов в Испании, — восемь мишленовских звезд, и он является самым титулованным испанским шеф-поваром.
Дегустационное меню из 14 блюд обойдется в 225 евро — без вина. Заказывать столик придется заранее — ресторан работает всего четыре дня в неделю, со среды по субботу, а на зиму (с середины декабря до середины марта) и вовсе закрывается.
The French Laundry, Янтсвилл, Калифорния, США
10 место, оценка: 99,00
Ресторан французской кухни French Laundry («Французская прачечная») своим названием обязан реальной французской прачечной, которая находилась в этом здании в 20-х годах пошлого века. Его основатель — один из самых известных поваров в мире Томас Келлер. Именно его в качестве косультанта привлекла студия Pixar при создании мультфильма «Рататуй». Сейчас кухней ресторана руководит ученик Келлера Дэвид Бриден — но на качестве и стоимости блюд это не сказалось: «Французская прачечная» один из самых дорогих ресторанов США.
В French Laundry доступны два ежедневных дегустационных меню, которые включают в себя от 9 до 12 блюд, меняющихся каждый день. Один сет — вегетарианский, а второй — от шеф-повара. Цена на каждый сет фиксированная и составляет 295 долларов — без вина.
Ужин, вино и чаевые (они составляют 18% от суммы заказа и включены в счет) обойдется в 800 и выше долларов. Несмотря на высокие цены, место очень популярно, поэтому резервировать столик необходимо за два месяца до необходимой даты.
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