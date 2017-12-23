Искусство есть. Лучшие рестораны мировой гастрономии

Вышла в свет новая версия списка LA LISTE «классификации классификаций» мировой гастрономии на предстоящий 2018 год. Механизм ранжирования включает в себя сложный анализ и оценку каждого ресторана, вошедшего в 200 существующих рейтингов всего мира, начиная от малоизвестных интернет-порталов и заканчивая такими гигантами, как Gault&Millau и Michelin. В рейтинге оценивается не только работа повара, а все заведение целиком, максимальная оценка, которую может получить ресторан, — 100 баллов. Победители рейтинга — в обзоре TUT.BY.

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Guy Savoy, Париж, Франция

1 место, оценка: 99,75



Фото: guysavoy.com

Свой ресторан, носящий его имя, прославленный французский кулинар Ги Савуа (Guy Savoy) открыл в 1987 году в 17 округе Парижа на улице Трайон. В 2002 году ресторан удостоился высшей оценки гида Мишлен — трех звезд.

Ассортимент блюд в ресторане меняется каждый сезон. Меню на выбор обойдется примерно в 259 евро без напитков, а дегустационное комплексное меню с фиксированной ценой «Цвета, текстуры и вкусовые ощущения» — 395 евро без напитков. На человека.

Зайти в ресторан и просто пообедать или поужинать не получится — как и в других подобных заведениях, столик необходимо бронировать заранее. Желательно — за несколько недель.



Ресторан Guy Savoy, Париж, Франция. Фото: Starfood Scout

В ресторане несколько обеденных залов. Вот этот, например, называется Scènes de Paris (Сцены Парижа). А есть еще «Библиотека», «Букинисты», «Прекрасные вакханки» и так далее. Фото: guysavoy.com

«Лосось „застывший“ во льдах». Описание блюда в меню: «Филе лосося, маринованное в оливковом масле и поданное во льду с лимонной пульпой. Китайская капуста, кубики желе из кервеля и горячее овощное консоме с мелиссой». Фото: guysavoy.com

Фермерский цыпленок, фаршированный конфи из овсяного корня, молодой репой, грибами и печенью птицы, зажаренный в корочке из соленого теста. Подлива из птицы и сабайон с желтым вином. Фото: guysavoy.com

Жареные лопатка и говядина вагю, картофельная запеканка с говяжьим хвостом, подлива из говядины. Сезонный салат, приправленный соусом «винегрет» с подливой из говядины, обжаренный во фритюре молодой лук, карпаччо из лопатки. Фото: guysavoy.com

Голубь, зажаренный целиком и доведенный до готовности на гриле-барбекю. Сюпрем с грибным соусом, жюльеном и сырыми грибами. Гратен со шпинатом и шампиньонами. Соус «винегрет» с потрохами и соком голубя. Фото: guysavoy.com

Айва, слегка припущенная в натуральном виде, печенье из обжаренной кукурузной муки и парфе с яблоками гренни смит и карамелизованным попкорном. Подается с теплым соусом, сырыми сливками и айвовым уксусом. Фото: guysavoy.com

Кокосовый дакуаз в тонкой меренговой оболочке, свежее манго, сорбет из манго и маракуйи и мусс из кокосовых орехов. Подается с подливой из свежего ананаса. Фото: guysavoy.com

Ужин на шесть персон обойдется почти в 2,5 тысячи евро. Фото: Michal Sänger / Flickr

Ги Савуа. Фото: guysavoy.com

Le Bernardin, Нью-Йорк, США

2 место, оценка: 99,50



Фото: le-bernardin.com

Этот ресторан в Нью-Йорке специализируется на морской кухне — именно сюда идут за устрицами, креветками, лобстерами, тунцом и прочими морскими гадами. Но шеф-повар Эрик Руперт, судя по отзывам, удачно сочетает, например, говядину с черной икрой.



Лангустин (он же норвежский омар), приготовленный на гриле, с теплым грибным салатом и кремом-соусом из трюфелей. Фото: le-bernardin.com

Стоимость обеда из трех блюд обойдется примерно в 150 долларов с человека. Авторская кухня дороже — дегустационная карта из четырех блюд стоит 225 долларов с человека, а с вином — 370 долларов с персоны.

Опять же бронировать столик необходимо за несколько дней. А в шортах и кроссовках вас сюда не пустят.



Фото: rogersmith.com

Kyubey, Токио, Япония

3 место, оценка: 99,50



В ресторане Kyubey повара работают на глазах у посетителей. Фото: Flickr / hiro kobashi

На первый взгляд — стандартный ресторан с традиционной японской кухней. Но, оказывается, есть место, где суши возведены в ранг высокого искусства.



Фото: Flickr / City Foodsters

Сет из закусок, супа, рыбы, приготовленной на гриле, нескольких видов сашими и суши обойдется посетителю в 20−25 тысяч йен (180 — 225 долларов).



Роллы с огурцом, тунцом, тыквой. И чем-то еще. Фото: Flickr / City Foodsters

В этом ресторане терпимо относятся к внешнему виду посетителей, а попасть в него можно и не бронируя столик заранее.

Alain Ducasse au Plaza Athénée, Париж, Франция

4 место, оценка: 99,25



Фото: Flickr / Damian White

Шеф-повар Ален Дюкасс владеет 26 ресторанами в мире — от Токио до Нью-Йорка. Но самым знаменитым и одним из самых дорогих его заведений является Alain Ducasse Au Plaza Athenee в одноименном парижском отеле класса люкс на авеню Монтень в Париже. Классическая французская кухня, три звезды Мишлен, строгий дресс-код, бронирование за несколько дней — все это отражается на сумме в счете.



Морской окунь с припущенным луком-пореем и маслинами. Фото: Flickr / alain-ducasse.com

Обеденное меню — закуска, горячее, десерт и два бокала вина обойдутся посетителю в 210 евро с человека. Авторское меню Jardin-Marin из трех блюд, сыра и десерта — в 390 евро, и это без напитков.

Restaurant de l’Hôtel de Ville, Крисье, Швейцария

5 место, оценка: 99,25



Фото: aandl.ch

В этом швейцарском ресторане, обладателе трех мишленовских звезд, в меню преобладают блюда французской кухни, среди которых — филе косули, трюфели из Прованса, императорская осетрина.



Лангуст королевский под хрустящими цитрусовыми чипсами и карамелизированным фенхелем. Фото: restaurantcrissier.com

Обед на двоих обойдется в 390 швейцарских франков (около 400 долларов). А ужин от шеф-повара ресторана Франко Джованни — три блюда с десертом и напитками — в 850 франков (около 860 долларов).

Попасть в ресторан с улицы невозможно — сейчас посетителям предлагают забронировать столик на январь-февраль. До конца этого года уже все расписано.

Eleven Madison Park, Нью-Йорк, США

6 место, оценка: 99,25

Один из самых знаменитых американских ресторанов Eleven Madison Park расположен в Манхэттене на Мэдисон-авеню между 24-й и 25-й улицами. Там подают блюда так называемой новой американской кухни, которую продвигает шеф-повар заведения Дэниэль Хамм.



Фото: Flickr / HawYu

Цены в ресторане демократичные — по американским меркам. Ланч обойдется примерно в 60 долларов, обед — около 130. А вот как выглядит дегустационное меню из 11 блюд, которое подается три часа и стоит 295 долларов на человека.



Сначала клиенту подают легкую закуску — небольшие теплые сырные шарики gougéres, посыпанные солью. Фото: Flickr/djjewelz

Затем — узкий поднос с закусками: морковный зефир, тартар из тунца, пудинг из гусиной печени (фуа-гра) с желе со спаржей, яичный киш со сморчками, сладкий рожок из теста. Фото: Flickr/djjewelz

Хлебная тарелка. Фото: Flickr/djjewelz

К хлебу полагается два вида сливочного масла — на основе козьего и коровьего молока. Фото: Flickr/djjewelz



Первое блюдо — черная икра с копченой осетриной и кремом из лосося. Фото: Flickr/djjewelz



Сочетание несочетаемого? В это блюдо включены три различных ингредиента с тремя различными температурами: морской еж, заварной крем с зеленым яблоком и рагу из моллюсков. Фото: Flickr/djjewelz





Свежесобранная спаржа с хамоном. Фото: Flickr/djjewelz



Фуа-гра с маринованными овощами и хреном. Фото: Flickr/djjewelz



Маслянистый атлантический палтус с копченым чесноком и лангустами. Фото: Flickr/djjewelz



Лобстер с молодой морковью, имбирем и гранолой. Фото: Flickr/djjewelz

Вы не поверите своим глазам (мы не верим), но это цыпленок! А подается он с гавайскими голубыми креветками, водорослями и грибами. Фото: Flickr / djjewelz

Четыре различных блюда из ягненка: равиоли, колбаски, ребрышки и «сладкое мясо». Фото: Flickr/djjewelz

Мускусная утка с лавандой, глазированная медом. Фото: Flickr/djjewelz

Несколько видов сыра. Фото: Flickr/djjewelz

К сыру прилагаются хлебные палочки с изюмом и орехами. Фото: Flickr/djjewelz

Десерт Soda Pop из мандариновой пены, замороженной жидким азотом. Фото: Flickr/djjewelz

Десерт из молока и шоколада: обезвоженный шоколадный мусс, карамельный белый шоколадный шербет, подрумяненное сухое молоко. Фото: Flickr/djjewelz

Тарелка пирожных. Фото: Flickr/djjewelz

И на прощание — небольшая коробочка мармеладного желе. Фото: Flickr/djjewelz

Стоит ли говорить, что бронировать места в ресторане Eleven Madison Park приходится за несколько недель?

La Vague d’Or, Сен-Тропе, Франция

7 место, оценка: 99,00



Фото: assiettesgourmandes.fr

Ресторан La Vague d’Or — один из самых знаменитых ресторанов во Франции, и уж точно — самый известный в Сен-Тропе. Основное меню ресторана La Vague d’Or состоит из классических французских блюд с «изысканным прованским акцентом» и очень красивой подачей.



Фото: vaguedor.com

Завсегдатаи ресторана с придыханием говорят о тушеном овощном рагу на пару в апельсиновой зеленой кожуре с лавровыми листами Léiume en Boui-Abaisso или седле ягненка в чабреце Agneau de Sisteron. Верим на слово — ужин на двоих с парой бокалов вина обойдется в сумму более 350 €.

El Celler de Can Roca, Жирона, Испания

8 место, оценка: 99,00



Фото: tripvolunteer.com

Ресторан, основанный тремя братьями Рока (кухней заведует старший из братьев — Жоан, Жозеф — сомелье и управляющий рестораном, Жорди — кондитер) предлагает посетителям испанскую кухню в авангардном исполнении. Среди блюд — стартер из цветов лука с сыром, каракатица с саке и консоме из ягненка, запеченного в углях, куриные ножки с креветками в соусе из трюфелей, свиное карпаччо с соусом из белых грибов и яблочное тимбале из утиной печени.



Визитная карточка заведения — скумбрия с маринованными огурцами и икрой кефали. Фото: cellercanroca.com

Но в ресторан идут не столько для того, чтобы насладиться вкусом блюд, — скорее, насладиться подачей.



Обжаренная креветка подается на блюде, которое на самом деле — замороженная морская вода. Пикантные нотки — замороженный креветочный сок с водорослями (вот та самая зеленая капля) и, внимание, — пюре из планктона (в верхнем левом углу). Фото: cellercanroca.com

Дегустационное меню из пяти блюд, плюс два десерта обойдется в 115 евро. Столики расписаны на несколько месяцев вперед.

Martín Berasategui, Испания

9 место, оценка: 99,00



Фото: martinberasategui.com

Ресторан Martín Berasategui находится в муниципалитете Ласарте-Ория неподалеку от Сан-Себастьяна в Стране Басков. Он носит имя своего шеф-повара Мартина Берасатеги. У ресторана — три звезды Мишлен, а всего на счету Берасатеги, точнее трех его ресторанов в Испании, — восемь мишленовских звезд, и он является самым титулованным испанским шеф-поваром.



Маринованная устрица с замороженной огуречной мякотью и пряным яблоком. Фото: chefspencil.com

Дегустационное меню из 14 блюд обойдется в 225 евро — без вина. Заказывать столик придется заранее — ресторан работает всего четыре дня в неделю, со среды по субботу, а на зиму (с середины декабря до середины марта) и вовсе закрывается.

The French Laundry, Янтсвилл, Калифорния, США

10 место, оценка: 99,00



Фото: Фото: thomaskeller.com

Ресторан французской кухни French Laundry («Французская прачечная») своим названием обязан реальной французской прачечной, которая находилась в этом здании в 20-х годах пошлого века. Его основатель — один из самых известных поваров в мире Томас Келлер. Именно его в качестве косультанта привлекла студия Pixar при создании мультфильма «Рататуй». Сейчас кухней ресторана руководит ученик Келлера Дэвид Бриден — но на качестве и стоимости блюд это не сказалось: «Французская прачечная» один из самых дорогих ресторанов США.



Одно из блюд дегустационного меню — филе лосося в «мундире» с редисом, зеленым горошком, яичными желтками и фенхелем. Фото: thomaskeller.com

В French Laundry доступны два ежедневных дегустационных меню, которые включают в себя от 9 до 12 блюд, меняющихся каждый день. Один сет — вегетарианский, а второй — от шеф-повара. Цена на каждый сет фиксированная и составляет 295 долларов — без вина.



Фото: christymajors.com

Ужин, вино и чаевые (они составляют 18% от суммы заказа и включены в счет) обойдется в 800 и выше долларов. Несмотря на высокие цены, место очень популярно, поэтому резервировать столик необходимо за два месяца до необходимой даты.