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Самая рождественская песня в мире оказалась не рождественской
24.12.2017 18:49 — Новости Культуры | Tut.by
Композиция Jingle Bells, которая считается рождественской классикой, на самом деле была предназначена для другого праздника. Об этом пишет The Mirror.
Песня была написана в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом (James Pierpont), называлась One Horse Open Sleigh и повествовала о Дне благодарения. Издание отмечает, что в композиции рассказывается о зимних забавах и шалостях, и, вероятно, в становлении ее в качестве рождественской сыграло упоминание саней.
Кроме того, во втором куплете автор говорит о некой мисс Фанни Брайт, что может указывать скорее на романтичный характер песни.
Одни полагают, что она предназначалась для пения на школьных вечерах, другие настаивают, что песенка исполнялась во время пирушек, поскольку в ней прослеживаются непристойные намеки.
В конце ноября музыкант и саунд-инженер Лорд Винетейро
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Композиция Jingle Bells, которая считается рождественской классикой, на самом деле была предназначена для другого праздника. Об этом пишет The Mirror.
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