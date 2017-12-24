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Очередь за дровами, хлебные пайки. Как в последний раз отмечали православное Рождество 25 декабря
25.12.2017 10:22 — Новости Культуры | Tut.by
Чем жил наш город сто лет назад и как готовился к празднованию Рождества? Вместе с ведущим архивистом Государственного архива Витебской области Светланой Мясоедовой мы собрали интересные факты.
Декабрь 1917 года для Витебска был сложным и противоречивым временем. С одной стороны, театры и кинематографы будто соревновались между собой в красочности программ, предлагая зрителю, судя по афишам, грандиозные постановки. А с другой — росли цены и количество эпидемий, наблюдался дефицит самых необходимых товаров.
Становление новых органов власти велось на руинах старого мира. В обиходную речь входили новые слова, а в жизнь — новые понятия: национализация, контрибуция, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, революционный трибунал и т.д.
В конце ноября 1917 года в Витебске начала формироваться Красная Армия, велась запись добровольцев. А всем служащим в милиции к Рождеству выдали наградные.
С 16 декабря в Витебске выдавали сокращенный хлебный и мучной паек. Так, на два дня на едока полагалось всего три четверти фунта муки. К 25 декабря городская продовольственная управа распорядилась выдать христианскому населению по фунту пшеничной муки на человека.
Было много желающих получить дрова, на них была большая запись. Топливо было на вес золота, продукты стоили дорого. Прежние дешевые столовые и харчевни прекратили существование, а новые не открывались. В связи с этим жители города, особенно окраин, остались на Рождество без горячей пищи.
20 декабря ликвидировали окружной суд, а уже на следующий день заработала юридическая секция губернского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Сформировали и другие секции губисполкома.
18 (31) декабря приняли декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С этого времени законным стал считаться лишь гражданский (светский) брак, заключенный в местных отделах загс, а также церковный, оформленный до 20 декабря 1917 года. Церковный брак, заключенный позже, терял юридическую силу и становился лишь «личным делом брачующихся».
В городе развивалась культурная жизнь. В газете «Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» за декабрь 1917 года вышли афиши ряда театров и кинематографов. Городской театр с 20 декабря объявил рождественский репертуар и предложил зрителям несколько спектаклей, в том числе новую постановку «Камо грядеши».
Театр «Кино-Арс» Я. Задорожного 20−23 декабря приглашал на «самую необычную картину сезона» с участием множества лошадей «Смерть богов». «Последнюю столичную новинку» — драму в четырех действиях «Четыре» по произведению Анатолия Каменского — представлял театр «Художественный» 19−21 декабря. А на веселую русскую комедию в постановке В. Федоренко 21−24 декабря можно было сходить в театр «Арлекин — Иллюзион».
Готовы были порадовать искушенных витебских зрителей и в кино миниатюр «Рекорд»: 22 и 23 декабря здесь прошла премьера комедии «Золотая ручка». Играли в постановке артисты оперетты из Петроградского театра, режиссером выступал Ю. Мацкевич, а главным режиссером — А. Александровский.
Ждали витеблян и в
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В последний раз православные отмечали Рождество 25 декабря именно в 1917 году. Уже со следующего года, когда ввели григорианский календарь, его начали праздновать 7...
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