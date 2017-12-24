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Очередь за дровами, хлебные пайки. Как в последний раз отмечали православное Рождество 25 декабря

25.12.2017 10:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Чем жил наш город сто лет назад и как готовился к празднованию Рождества? Вместе с ведущим архивистом Государственного архива Витебской области Светланой Мясоедовой мы собрали интересные факты.


Рождественская открытка. Начало ХХ века. Фото: internetworker.ru

Когда елки были балами, а кораллы — подарками. Как праздновали Рождество в Витебске век назад

Декабрь 1917 года для Витебска был сложным и противоречивым временем. С одной стороны, театры и кинематографы будто соревновались между собой в красочности программ, предлагая зрителю, судя по афишам, грандиозные постановки. А с другой — росли цены и количество эпидемий, наблюдался дефицит самых необходимых товаров.

Становление новых органов власти велось на руинах старого мира. В обиходную речь входили новые слова, а в жизнь — новые понятия: национализация, контрибуция, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, революционный трибунал и т.д.

В конце ноября 1917 года в Витебске начала формироваться Красная Армия, велась запись добровольцев. А всем служащим в милиции к Рождеству выдали наградные.

С 16 декабря в Витебске выдавали сокращенный хлебный и мучной паек. Так, на два дня на едока полагалось всего три четверти фунта муки. К 25 декабря городская продовольственная управа распорядилась выдать христианскому населению по фунту пшеничной муки на человека.

В последний раз православные отмечали Рождество 25 декабря именно в 1917 году. Уже со следующего года, когда ввели григорианский календарь, его начали праздновать 7 января.

Было много желающих получить дрова, на них была большая запись. Топливо было на вес золота, продукты стоили дорого. Прежние дешевые столовые и харчевни прекратили существование, а новые не открывались. В связи с этим жители города, особенно окраин, остались на Рождество без горячей пищи.

20 декабря ликвидировали окружной суд, а уже на следующий день заработала юридическая секция губернского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Сформировали и другие секции губисполкома.

18 (31) декабря приняли декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С этого времени законным стал считаться лишь гражданский (светский) брак, заключенный в местных отделах загс, а также церковный, оформленный до 20 декабря 1917 года. Церковный брак, заключенный позже, терял юридическую силу и становился лишь «личным делом брачующихся».

В городе развивалась культурная жизнь. В газете «Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» за декабрь 1917 года вышли афиши ряда театров и кинематографов. Городской театр с 20 декабря объявил рождественский репертуар и предложил зрителям несколько спектаклей, в том числе новую постановку «Камо грядеши».

Театр «Кино-Арс» Я. Задорожного 20−23 декабря приглашал на «самую необычную картину сезона» с участием множества лошадей «Смерть богов». «Последнюю столичную новинку» — драму в четырех действиях «Четыре» по произведению Анатолия Каменского — представлял театр «Художественный» 19−21 декабря. А на веселую русскую комедию в постановке В. Федоренко 21−24 декабря можно было сходить в театр «Арлекин — Иллюзион».

Готовы были порадовать искушенных витебских зрителей и в кино миниатюр «Рекорд»: 22 и 23 декабря здесь прошла премьера комедии «Золотая ручка». Играли в постановке артисты оперетты из Петроградского театра, режиссером выступал Ю. Мацкевич, а главным режиссером — А. Александровский.

Ждали витеблян и в Интимном театре Д. Тихановского, где предлагали посмотреть фарс «Эх, какой нахал!» и известный танец Ки-Ка-Пу в исполнении И. Лауберга.

 
Теги: Витебск
 
 
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В последний раз православные отмечали Рождество 25 декабря именно в 1917 году. Уже со следующего года, когда ввели григорианский календарь, его начали праздновать 7...

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