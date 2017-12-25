Наступил 2018 год. Страшный вирус поразил все компьютеры, планшеты, телефоны и прочие устройства: функция проверки правописания в MS Word и других редакторах ИСЧЕЗЛА безвозвратно. Электронные словари недоступны. Справочно-информационные порталы не работают. Свирепствуют захватившие власть граммар-наци: из-за небольшой ошибки в заявлении могут лишиться работы и уборщица, и крутой программист. Запутавшийся в окончаниях депутат уйдет из магазина без продуктов. Цена неправильного ударения — жизнь… Сможете ли выжить в этом Апокалипсисе? Пройдите наш тест и узнайте!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выжить в грамматическом Армагеддоне. А вы сможете? Свирепствуют захватившие власть граммар-наци: из-за небольшой ошибки в заявлении могут лишиться работы и уборщица, и крутой программист. Сможете ли выжить в этом...