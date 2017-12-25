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Выжить в грамматическом Армагеддоне. А вы сможете?

25.12.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Наступил 2018 год. Страшный вирус поразил все компьютеры, планшеты, телефоны и прочие устройства: функция проверки правописания в MS Word и других редакторах ИСЧЕЗЛА безвозвратно. Электронные словари недоступны. Справочно-информационные порталы не работают. Свирепствуют захватившие власть граммар-наци: из-за небольшой ошибки в заявлении могут лишиться работы и уборщица, и крутой программист. Запутавшийся в окончаниях депутат уйдет из магазина без продуктов. Цена неправильного ударения — жизнь… Сможете ли выжить в этом Апокалипсисе? Пройдите наш тест и узнайте!

 
 
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Свирепствуют захватившие власть граммар-наци: из-за небольшой ошибки в заявлении могут лишиться работы и уборщица, и крутой программист. Сможете ли выжить в этом...

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