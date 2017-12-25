Более 100 участников борются за смарт-часы. Голосуем за лучшее рабочее место!

Неделю назад мы решили завершить совместный с Samsung Galaxy Note 8 проект « Мобильная фотография » розыгрышем смарт-часов. Сегодня настало время голосования: посмотрим, как выглядят рабочие (или учебные) места белорусов.

За три дня приема заявок мы получили почти 150 писем со снимками рабочих мест. Правда, условия, оговоренные в анонсе, выполнили не все. В итоге к голосованию не допущены те, кто забыл сфотографировать стикер с надписью «Samsung + TUT.BY», не указал мобильный телефон или прислал заявку позже указанного срока.

Тем не менее, итоговый список участников все равно выглядит внушительно: 102 участника! Сегодня вам предстоит определить судьбу часов - отдать голос за понравившееся фото.

Напомним, что победитель голосования будет один. Он получит от партнера часы Samsung Gear Sport.



Samsung Gear Sport

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Правила нашего голосования, как всегда, просты:

— голосовать можно за несколько фотографий, но за каждый снимок голос учитывается только один раз в сутки;

— по завершении голосования мы проверим голоса на «накрутку», и в случае выявления недобросовестной конкуренции исключим таких участников из гонки за приз.

Голосование продлится до 9.00 29 декабря, после чего мы проведем финальный подсчет и назовем имя счастливчика, который получит приз. Желаем удачи всем участникам!

А теперь — старт голосования! Внимательнее рассмотреть фото вы можете, нажав на нужный снимок — откроется галерея для просмотра.

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