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Более 100 участников борются за смарт-часы. Голосуем за лучшее рабочее место!
26.12.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Неделю назад мы
За три дня приема заявок мы получили почти 150 писем со снимками рабочих мест. Правда, условия, оговоренные в анонсе, выполнили не все. В итоге к голосованию не допущены те, кто забыл сфотографировать стикер с надписью «Samsung + TUT.BY», не указал мобильный телефон или прислал заявку позже указанного срока.
Тем не менее, итоговый список участников все равно выглядит внушительно: 102 участника! Сегодня вам предстоит определить судьбу часов - отдать голос за понравившееся фото.
Напомним, что победитель голосования будет один. Он получит от партнера часы Samsung Gear Sport.
Правила нашего голосования, как всегда, просты:
— голосовать можно за несколько фотографий, но за каждый снимок голос учитывается только один раз в сутки;
— по завершении голосования мы проверим голоса на «накрутку», и в случае выявления недобросовестной конкуренции исключим таких участников из гонки за приз.
Голосование продлится до 9.00 29 декабря, после чего мы проведем финальный подсчет и назовем имя счастливчика, который получит приз. Желаем удачи всем участникам!
А теперь — старт голосования! Внимательнее рассмотреть фото вы можете, нажав на нужный снимок — откроется галерея для просмотра.
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Кто же станет обладателем приза от Samsung? Решать вам! *Партнерский материал
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