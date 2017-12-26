Шаинского похоронят в США, если от России не поступит других предложений

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в городе Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений. Об этом сообщила во вторник супруга композитора Светлана Шаинская.



Фото с сайта mincultrf.ru

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно, — заметила Светлана. — Но пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего — прим. редакции), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта». Сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, поскольку старался вообще не касаться этой темы. «Он не очень любил об этом говорить», — вспоминает Светлана Шаинская.

По словам супруги, ей сложно самостоятельно организовать похороны в России. «Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена», — призналась Светлана.

Также супруга композитора сообщила, что Шаинский до последних дней пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить.

«Он все время шутил и очень хотел жить», — отметила она.

Композитор пребывал в бодром состоянии духа вплоть до 15 декабря, когда ему стало плохо и его увезли в больницу. «Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом, — заметила она. — Дочь Анна (младшая дочь Шаинского — прим. редакции) постоянно навещала его и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество».

«24-го декабря мы провели много времени вместе, — отметила Светлана. — Но он был все эти дни без сознания». «В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, было совсем темно, а в 2.10 ночи он умер . Нам позвонили в пять утра из больницы, и мы тут же приехали», — добавила она.

По словам Светланы, рак мочевого пузыря был диагностирован у композитора уже давно, и в 2008 году ему провели успешную операцию. «Последняя операция, которая прошла недавно — была более техническая, не по удалению онкологии, — заметила она. — Но, вы понимаете, ведь у него уже возраст — 92 года».

Жена композитора вспоминает, что до 9 мая 2017 года Владимир Шаинский практически не жаловался на здоровье. «Но 9 мая он получал много поздравлений, разговаривал со всеми и как-то очень разнервничался, видимо, вспоминал прошлые времена. Ему стало плохо, и он попал тогда в больницу, — рассказала Светлана Шаинская. — Вот с тех пор он не очень хорошо себя чувствовал, был в больнице, наверное, четыре-пять раз».