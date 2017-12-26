Вдова Шаинского сообщила, где будет похоронен композитор

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Вдова композитора Владимира Шаинского Светлана завила, что он не оставил конкретного волеизъявления – где хочет быть похоронен, поэтому семья склоняется к тому, чтобы похоронить его в США, где он и скончался после продолжительной болезни .



© Sputnik/ С. Жабин 10 детских песен Владимира Шаинского

Композитор Шаинский не оставил завещания о месте похорон, сообщила его вдова Светлана в интервью ТАСС , и будет погребен в США, если от России не поступит иных предложений. "Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно", — пояснила она.

Окончательного решения о месте погребения семья еще не приняла. Вместе с тем, генеральное консульство РФ в Сиэтле подчеркнуло, что в случае обращения родственников композитора Владимира Шаинского окажет им всю необходимую помощь в оформлении документов, сообщило во вторник посольство РФ в США.

Композитор Владимир Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния .

"В последние годы контакты с В.Я.Шаинским поддерживало закрытое недавно Генконсульство России в Сан-Франциско. Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора, им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов", — говорится в сообщении посольства в Facebook.