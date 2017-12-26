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Вдова Шаинского сообщила, где будет похоронен композитор
27.12.2017 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Вдова композитора Владимира Шаинского Светлана завила, что он не оставил конкретного волеизъявления – где хочет быть похоронен, поэтому семья склоняется к тому, чтобы похоронить его в США, где он и
© Sputnik/ С. Жабин
Композитор Шаинский не оставил завещания о месте похорон, сообщила его вдова Светлана в интервью
Окончательного решения о месте погребения семья еще не приняла. Вместе с тем, генеральное консульство РФ в Сиэтле подчеркнуло, что в случае обращения родственников композитора Владимира Шаинского окажет им всю необходимую помощь в оформлении документов, сообщило во вторник посольство РФ в США.
Композитор Владимир Шаинский
"В последние годы контакты с В.Я.Шаинским поддерживало закрытое недавно Генконсульство России в Сан-Франциско. Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора, им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Владимир Шаинский не оставил завещания, потому скорее всего семья похоронит его в США, но вдова композитора подчеркнула, что открыта для любых предложений из...
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