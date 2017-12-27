С одного ракурса: посмотрите на фото Витебска 1950-х и 2017-го годов

Витебский краевед Виктор Борисенков смонтировал ролик, в котором сравнил снимки города 1950-х годов, сделанные фотографом-любителем Константином Дурихиным, и современные фотографии этих же мест.



Фонтан и скульптура возле ратуши. Видна дореволюционная жилая застройка, которую позже, в 1970-х годах, снесут. Фото: Константин Дурихин

В ролике — 21 снимок Константина Дурихина. Современные фото с видами этих же улиц и зданий сделал сам Виктор Борисенков. Краевед старался снимать с такого же ракурса.