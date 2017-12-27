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С одного ракурса: посмотрите на фото Витебска 1950-х и 2017-го годов

28.12.2017 07:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Витебский краевед Виктор Борисенков смонтировал ролик, в котором сравнил снимки города 1950-х годов, сделанные фотографом-любителем Константином Дурихиным, и современные фотографии этих же мест.


Фонтан и скульптура возле ратуши. Видна дореволюционная жилая застройка, которую позже, в 1970-х годах, снесут. Фото: Константин Дурихин

В ролике — 21 снимок Константина Дурихина. Современные фото с видами этих же улиц и зданий сделал сам Виктор Борисенков. Краевед старался снимать с такого же ракурса.

«Прогулки по незнакомому Витебску». «Непричесанный» город на фото Константина Дурихина

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский краевед Виктор Борисенков смонтировал ролик, в котором сравнил снимки города 1950-х годов, сделанные фотографом-любителем Константином Дурихиным, и...

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