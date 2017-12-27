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С одного ракурса: посмотрите на фото Витебска 1950-х и 2017-го годов
28.12.2017 07:11 — Новости Культуры | Tut.by
Витебский краевед Виктор Борисенков смонтировал ролик, в котором сравнил снимки города 1950-х годов, сделанные фотографом-любителем Константином Дурихиным, и современные фотографии этих же мест.
В ролике — 21 снимок Константина Дурихина. Современные фото с видами этих же улиц и зданий сделал сам Виктор Борисенков. Краевед старался снимать с такого же ракурса.
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Витебский краевед Виктор Борисенков смонтировал ролик, в котором сравнил снимки города 1950-х годов, сделанные фотографом-любителем Константином Дурихиным, и...
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