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Лидчанка вошла в топ-6 самых красивых студенток мира

28.12.2017 17:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Студентка из Беларуси Каролина Черношей попала в топ-6 на международном конкурсе World Miss University и одержала победу в номинации Miss Photogenic.

Лидчанка учится на четвртом курсе факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ. Престижную награду девушка прокомментировала на своей странице в Instagram.

"С уверенностью могу сказать, что я достойно представила свою республику и сделала все возможное, чтобы сложить отличное впечатление о моей стране! Спасибо огромное всем-всем за поддержку, кто писал мне многочисленные сообщения, голосовал за меня или просто держал кулачки на конкурсе! Очень ценю всю вашу отзывчивость и доброту! Этот титул – ваш!", – написала она.

Конкурс, учрежденный международной Ассоциацией президентов университетов, проводится с 1986 года. World Miss University-2017 стал уже 31-м по счету. В этот раз он прошел с 5 по 21 декабря в Камбодже, а поучаствовали в нем более 80 девушек из разных уголков мира.

Победительницей конкурса стала участница из Кубы.

 
Теги: Минск
 
 
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Участница ежегодного международного конкурса из Беларуси также победила в номинации Miss Photogenic.

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