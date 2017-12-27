Лидчанка вошла в топ-6 самых красивых студенток мира

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Студентка из Беларуси Каролина Черношей попала в топ-6 на международном конкурсе World Miss University и одержала победу в номинации Miss Photogenic.

Лидчанка учится на четвртом курсе факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ. Престижную награду девушка прокомментировала на своей странице в Instagram.

"С уверенностью могу сказать, что я достойно представила свою республику и сделала все возможное, чтобы сложить отличное впечатление о моей стране! Спасибо огромное всем-всем за поддержку, кто писал мне многочисленные сообщения, голосовал за меня или просто держал кулачки на конкурсе! Очень ценю всю вашу отзывчивость и доброту! Этот титул – ваш!", – написала она.

Публикация от Chernoshej Karolina (@karolinagranat) Дек 20, 2017 at 8:35 PST

Публикация от Chernoshej Karolina (@karolinagranat) Дек 28, 2017 at 4:08 PST

Публикация от Chernoshej Karolina (@karolinagranat) Дек 28, 2017 at 2:37 PST

Конкурс, учрежденный международной Ассоциацией президентов университетов, проводится с 1986 года. World Miss University-2017 стал уже 31-м по счету. В этот раз он прошел с 5 по 21 декабря в Камбодже, а поучаствовали в нем более 80 девушек из разных уголков мира.

Победительницей конкурса стала участница из Кубы.