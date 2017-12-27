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Новые "Три богатыря" вышли в широкий прокат

28.12.2017 17:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Российский мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" вышел в четверг в широкий прокат, сообщили Sputnik кинодистрибьюторы.

"Три богатыря и принцесса Египта" — восьмой мультфильм из серии "Три богатыря" от студии "Мельница". Анимационные ленты студии выходят уже несколько лет, однако наивысших оценок были удостоены лишь первые мультфильмы.

Новые "Три богатыря" вышли в широкий прокат
© Фото: Disney
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Восьмой мультфильм серии, "Три богатыря и принцесса Египта", вышел в широкий прокат в четверг 28 декабря. Первые зрители уже успели оценить анимацию и опубликовать первые отзывы на нее.

Значительное число отзывов на мультфильм носят нейтральный характер. На популярных сайтах с рецензиями средняя оценка новой серии "Трех богатырей" составляет лишь пять-шесть баллов из десяти. Среди самых частых претензий к мультфильму — неинтересный сюжет и не очень интеллектуальные шутки. Другие же саркастически относятся к слогану мультфильма — "Грабим пирамиды!"

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Впрочем, есть на новых "Трех богатырей" и положительные отзывы — многие зрители уверены, что для легкого похода в кино перед Новым годом анимационная лента отлично подходит.

В прокате новые "Три богатыря" будут несколько недель.

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего мультфильму выставляют оценку в пять-шесть баллов из десяти - не очень высокий рейтинг.

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