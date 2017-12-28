Девушка из Лиды вошла в шестерку самых красивых студенток мира

В декабре в Камбодже прошел международный конкурс Miss University World. За титул самой красивой студентки мира в нем боролись, а точнее — соревновались в творчестве, креативности и мастерстве дефилирования, 83 студентки со всего мира. Беларусь на нем представила Каролина Черношей, рассказывает «Гродненская правда».





Девушка учится на факультете философии и социальных наук БГУ. Она родилась и выросла в Лиде. По итогам конкурса Каролина заняла шестую строчку в списке финалисток и стала обладательницей титула Miss Photogenic.

— Наверное, именно дома поддержка была самой ощутимой, — делится Каролина.- И это касается не только моральной стороны вопроса. На протяжении двух конкурсных недель в режиме онлайн шло зрительское голосование за лучшую конкурсантку. Буквально с первых дней я удерживала лидирующую позицию. Мама, например, организовала тематические чаты-переписки, включила в них всех подруг и знакомых. Младшая сестра Ангелина, которая сегодня учится в шестом классе в одной из школ Лиды, подключила своих друзей и одноклассников. Присылали слова поддержки в социальных сетях люди, с которыми я давно не поддерживаю связь, и все это было очень приятно.





Конкурс продолжался на протяжении двух недель. Помимо финального представления с выходами в национальных костюмах, вечерних платьях и студенческих плащах, он включал ежедневные встречи и круглые столы. Здесь обсуждались вопросы экологии и мира. Вообще понятие «мир во всем мире» стало ключевым еще и потому, что конкурс прошел при поддержке ООН.

— С самого начала разделились на группы по языку. Русскоязычных девушек было чуть более десяти, но языкового барьера как такового на конкурсе не существовало: с нами работали переводчики. Они помогали включиться в обсуждения во время круглых столов.

Очень запомнился Каролине момент прибытия конкурсанток в аэропорт Камбоджи. Девушек встречали с цветами и плакатами, комментариями и эмоциями просили поделиться представители местных средств массовой информации. Самыми эмоциональными моментами стали посещение детского дома и храмов комплекса Ангкор Ват, которые называют восьмым чудом света.

На протяжении двух недель девушки жили в отеле, общались и расширяли географические рамки круга своих друзей. Они участвовали в фотосессиях и делились своим творчеством. В один из дней организаторы устроили что-то вроде международного парада творчества — конкурса талантов. Каролина на нем спела «Купалінку», плавно переходящую в хитовый «It`s my life». Необычный микс оценили и участники, и организаторы.





— В целом атмосфера конкурса была очень доброжелательной. С проделками из разряда «битое стекло в туфлях» не сталкивалась.

Сейчас четверокурсница сдает зачеты, которые пропустила, участвуя в международном конкурсе красоты Miss University World, и активно готовится к предстоящей экзаменационной сессии. С делом жизни она пока не определилась, и из планов на будущее — успешное окончание университета. Девушка не исключает возможности участия в других конкурсах красоты, но профессиональную деятельность все же планирует связать с пиаром.