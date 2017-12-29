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Символ нового. Очень красивые собаки и их хозяева поздравляют с наступающим

30.12.2017 16:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Впереди — год Желтой Земляной собаки по Восточному календарю. Некоторые сотрудники TUT.BY этому особенно рады, потому что наступает год их любимого питомца. Они решили показать вам своих любимчиков, а заодно поднять настроение в новом году.

КИМ



Хозяин Кима — Алексей Лобчевский, инженеру-программисту

Лакки


 


 Счастливчик Лаки появился в нашей жизни три месяца назад. Мы нашли его в лесу — у пса было истощение и обезвоживание, шерсть в колтунах и колючках. Он не мог подняться на лапы.

Сначала Лаки умел только бояться и по-собачьи просить прощения за все на свете. За эти три месяца он сделал невероятное: стал настоящим горожанином, верным другом для нас и наших питомцев и, конечно, талисманом нашего дома на этот и, надеюсь, многие года.

В этом году мы с Лаки желаем всем людям научиться хотя бы доле того, что умеют собаки: радоваться каждому дню, прощать от сердца, даже если это трудно, и любить — так, как никто другой не умеет.

Полина Кузмицкая, Редактор LADY.TUT.BY

Софи


 


Полное имя собаки — Софи Майнгрет. Ей три года.

Хозяйка Софи, html-верстальщик Надежда Зайцева желает всем нескучного нового года

Тося и Амидала



—У меня две замечательные собачки довольно редкой в Беларуси породы — пти-брабансон. Старшей Тосе (слева) — 4 года, Амидале (справа) — 3. В наступающем году Собаки я желаю всем читателям побольше и помасштабнее мечтать, а потом изо всех сил стараться осуществить свою мечту.

Дмитрий Смирнов, редактор 42.TUT.BY.

Эйва


 



Эйве пять с половиной лет.

 Хочу всем пожелать радости в Новом году! А что нам приносит радость? Конечно, наши любимые собакены! Так вот, желаю всем стать немного радостней и завести себе ушастого друга.

Екатерина Крючковская, специалист по рекламной коммуникации TAM.BY

Пушок


 


 В этом году к нам пришла собачка, а осенью она родила щенков. Всех щенков пристроили, а последнего оставили себе. Так у нас и появился Пушок. Он очень активный, дружелюбный, все его просто обожают (даже кот). Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть 2018 год будет добрым, пусть у каждого будет дом, где любят и ждут. И маленького чуда всем!

Людмила Симоненко, инженер-программист

Винт


 


Винту полтора года.

— Желаю всем, чтобы этот год принес только положительные эмоции. Не унывать и идти к своей цели. «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Всех с Годом Собаки!

Иван Пастухович, специалист по работе с клиентами.

Рони


 


По паспорту Романтик Роник, в миру Руни, той-терьер, почти восемь лет.

 Рони почти восемь лет, но маленькая собака — всегда щенок. Всегда готов защитить хозяйку. Если не сидит у хозяйки на руках, то очень дружелюбен по отношению и к большим, и к маленьким собакам. Любит поесть, но никогда не делает этого в одиночестве (только с любимыми игрушками за компанию). Желаем в будущем году достичь всех поставленных целей, иметь надежный тыл, расти и развиваться и пусть каждый новый год будет лучше предыдущих!

Анна Кухто, менеджер партнерской программы hoster.by

Мэт



Золотистый Ретривер, 2 года. Полное имя: Матин Салио Вланти Делимар

 Пусть ваши питомцы будут настоящими друзьями, а общение с ними приносят только тепло и радость всем.

Игорь Обернихин, программист

Бекстейдж

 



 
 
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Впереди - год Желтой Земляной собаки по Восточному календарю. TUT.BY поздравляет всех читателей с наступающим праздником. Некоторые сотрудники особенно рады этому,...

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