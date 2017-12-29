Книги, фильмы и песни: чем запомнился 2017-й в культуре

Конец декабря — время подводить итоги уходящего 2017 года. Помимо политики, экономики, науки и судебной системы, нельзя не сказать и о культуре, с которыми в будущем и будут чаще ассоциировать этот год. Чем запомнился он в музыке, кино, литературе и на телевидении — в обзоре Sputnik.

Литература: Нобель, Гедройц и все-все-все

Традиционно главное событие в мире литературы за год — вручение Нобелевской премии. Награду снова не получил Харуки Мураками, зато она досталась британцу японского происхождения Кадзуо Исигуро — если вы его не читали, обязательно восполните упущенное.

Вручили свои премии, куда менее заметные и более скромные, и в Беларуси. Так, Национальную книжную премию получила Людмила Рублевская — за роман "Авантуры Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата". Другая громкая награда, премия имени Ежи Гедройца, досталась Дмитрию Бартосику — за "Быў у пана верабейка гаварушчы".

Если же смотреть не на премии, а непосредственно на книги, то год выдался еще интереснее. Так, все обсуждали "Радио Прудок" Андруся Горвата. Сначала Горват, бывший журналист и экс-дворник Купаловского театра, писал о своей жизни в деревне заметки в Facebook, а потом уже стал народным любимцем и в фойе этого самого театра раздавал автографы.



© Sputnik/ Илья Питалев Тест: кто вы из романов Виктора Пелевина

Среди белорусских книг стоит отметить и "Белую муху, убийцу мужчин" Альгерда Бахаревича — она вышла в этом году по-русски, "Ноч цмока" Валерия Гапеева. Для любителей поэзии — "Граматыка снегу" Ольги Гапеевой.

Самыми громкими книгами года российских авторов можно назвать "Манарагу" Владимира Сорокина, "Июнь" Дмитрия Быкова, "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Нас украли. История преступлений" Людмилы Петрушевской. Стоит выделить и "Красный крест" Саши Филипенко — белоруса, пишущего и издающегося в России.

Среди переводной литературы этого года советуем вам обратить внимание на "Вот я" Джонатана Сафрана Фоера, "Сатанинское танго" Ласло Краснахоркаи (написана еще в 1985-м, но переведена впервые), "Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей" Салмана Рушди, "Голодный дом" Дэвида Митчелла и "Лунный свет" Майкла Шейбона.

Кино и сериалы: от "Рассказа служанки" до "Квадрата"

Выдался год богатым и на кино. Уже в начале 2017-го вагон и маленькую тележку наград получили два фильма — "Ла-ла Ленд" и "Лунный свет", поэтому отдельное внимание им уделять не будем.

Среди голливудских премьер лучшей в этом году многие критики единогласно называют "Дюнкерк" — последний фильм Кристофера Нолана, в котором он превзошел сам себя и смог снять небанальную картину о войне. Сильно хвалят и мультфильм "Тайна Коко" — за отсутствие однотипных шуток, от которых все устали уже и в "Тачках", и в "Холодном сердце", и в других картинах.

Новый шаг сделали в 2017-м и фильмы ужасов — "Оно", снятый по роману Стивена Кинга, стал самым кассовым среди лент такого жанра и удостоился множества положительных отзывов не только зрителей, но и кинокритиков. Среди фантастических блокбастеров отдельно стоит отметить вторую часть "Стражей галактики", "Логана" и новые "Звездные войны".

Среди авторского, фестивального кино обратите внимание на шведский "Квадрат" — он наделал в этом году достаточно много шума. Туда же — и "Мама!" Даррена Аронофски, которая вызвала бурные споры: одни считают ленту гениальной, другие ругают в пух и прах.

Порадовали российские режиссеры. Так, Андрей Звягинцев выпустил "Нелюбовь" и вошел с ней в шорт-лист премии "Оскар" . Зрительскую любовь получила и "Аритмия" Бориса Хлебникова.

Сериалы тоже порадовали: например, лучший в этом году — "Рассказ служанки". Название не должно вас отталкивать, история может зацепить почти любого зрителя. Высоко отмечены также "Мир Дикого Запада", новый сезон "Игры престолов", второй сезон "Очень странных дел" и третий сезон "Фарго".

Отдельного упоминания заслуживает возвращение легендарного "Твин Пикса" — Дэвид Линч снова на высшем уровне, и зрителей от детективной истории было просто не оторвать.

Белорусские киноделы в этом году особо не отличились. Исключение — молодые кинематографисты, которые не боятся делать короткометражные фильмы почти без финансирования, те же Влада Сенькова и Никита Лаврецкий. От "Беларусьфильма" и другого "большого белорусского кино" — ничего.

Музыка: от мовы на "Евровидении" до мировых звезд

Подведение итогов в музыке — самое сложное и неблагодарное дело: вкусам всех не угодишь. Например, стоит отметить то, что впервые в 2017-м на сцене "Евровидения" прозвучал белорусский язык благодаря группе NaviBand. Дальше же будут более неоднозначные итоги.

Среди альбомов белорусских музыкантов громче всего в этом году прозвучал "Малый повзрослел 2.0" Макса Коржа. Обсуждалась активно и группа ЛСП — однако из-за трагического случая, смерти Ромы Англичанина.

Много интересного произошло и в российской музыке. Так, в начале 2017-го буквально "порвала" группа "Грибы" с песней "Тает лед", ближе к концу — АИГЕЛ с композиций "Татарин". Самой же популярной по онлайн-прослушиваниям песней стала "Розовое вино" от Элджей и Feduk.

Массово в этом году заговорили о русском рэпе. В предыдущие годы у него и без того были огромные толпы фанатов, но теперь о рэп-баттлах, Гнойном и Оксимироне говорили даже Михаил Швыдкой и Владимир Познер. По труднообъяснимым причинам главной поп-звездой России стала телеведущая Ольга Бузова — это также вызвало у многих большие вопросы.

Среди лучших мировых альбомов стоит назвать "Melodrama" от Lorde, "Colors" исполнителя Beck, "Low in High School" от Моррисси, "DAMN" Кендрика Ламара и "Utopia" от Бьорк.

Вообще же подведение итогов о самом интересном в музыке — дело неблагодарное. Если вы хотите выделить кого-то и назвать лучшим в 2017-м — пишите в комментариях!