Мало снега, много животных, надежды и огоньков. Лучшие фото декабря

Декабрь — время подводить итоги. Фотослужба TUT.BY подготовила последнюю подборку этого года и подвела свои итоги года. Для нас декабрь был стремительный и волнующий.

Фотографы показали то недолгое время, когда в стране был снег, помогли матери и ее детям поверить в чудо, наблюдали за тем, как быстро построился мост через реку. увидели различных животных — лемура-новичка и собак, под знаком которой пройдет следующий, 2018-й год, отслеживали, как готовится страна к праздникам. Еще мы наблюдали, как используют второй шанс люди, зависимые от алкоголя.

Пусть Новый год начинается для вас красиво, будет богат на события и сбывшиеся мечты. Оставайтесь с нами!



Военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады греются во время установки временной понтонной переправы через Припять. Возведением моста также занимались сотрудники МЧС. На органищзацию переправы им потребовалось 4 часа. 10 декабря 2017 года. Житковичский район, Гомельская область. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Весь материал



Лемуры сжались в углу в Минском зоопарке. Недавно сюда привезли из самца из Новосибирска. До этого в зоопарке жили две самки. Руководство зоопарка надеется, что как только лемур Джулиан подрастет, он сможет завести потомство. 21 декабря. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Девушки во время предновогоднего забега, который прошел в карнавальном стиле. Забег, на который собралось более 200 участников, устроил спортивный клуб «Аматар». Самому старшему участнику было 84 года, самому младшему — 1 год. 24 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Зимний вид из-под моста в Лошицком парке. 11 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Ксендз Лех Боханек и его собака Триша в Ивенце идут по территории костела. Здесь готовятся к Рождеству. 23 декабря 2017 года. Ивенец, Воложинский район, Минская область. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



7-летний Саша и 8-летний Даник играют в комнате однокомнатной квартиры, которую снимает их мама — Юлия Цакке. Молодая женщина работает в школе и получает 300 рублей. Оплачивая аренду квартиры и коммунальные услуги. кредиты, она остается практически без денег, т.е. — у черты бедности. 1 декабря 2017 года. г. Пинск, Брестская область. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Елка с включенной иллюминацией вечером возле «Чижовка-Арены». 28 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Дмитрий Тимашков, известный как Лилькин папа, везет свою дочь в центр коррекционного обучения. Специальный автобус, который должен подвозить детей в центр, не на ходу. Друзья Дмитрия купили зимний байк, к которому цепляется коляска с дочкой. 7 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Женщина обрабатывает гипсовую фигурку в реабилитационной мастерской «Нашы майстры». Это социальный проект, представляющий собой учреждение, где работают люди с алкогольной зависимостью, которые приняли решение жить трезво, чтобы заботиться о своих детях. Белоснежные гипсовые игрушки получили в подарок более трех тысяч детей в Беларуси — проходящих долгое лечение, из неблагополучных семей или живущих в неблагополучных семьях. 15 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж



Солдат, принявший присягу в воинской части в Печах, обнимается с родственниками. Зимний призыв собрал 9,5 тысяч молодых людей по всей стране, которые вступили в воинские ряды новобранцев. В Печах присягнули 2,4 тысячи юношей. 16 декабря 2017 года. Печи, Борисовский район, Минская область. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Пес Федя ловит тарелку для игры во фрисби. На псе надета камера GoPro, которая снимает жизнь пса. Эту идею воплотила хозяйка Феди Ксения, которая однажды увидела, как на свою кошку люди надели камеру, чтобы проследить, как проходит день их домашнего животного. 13 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: пес Федя/ Ксения Авимова, TUT.BY Весь материал



Сотрудник городской службы устанавливает новогоднюю иллюминацию в центре Минска. 14 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Женщина гладит 22-летнего сына-инвалида. Ольга Никифорова с семьей была вынуждена переехать в частный дом из двухкомнатной квартиры, где им «не давали жизни» соседи сверху: затапливали, мешали спать детям, шумели по ночам. 1 декабря 2017 года. Чашники, Витебская область, Беларусь. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY Весь материал



Свежий выпавший снег на улице Гомеля. 19 декабря 2017 года. Гомель, Беларусь. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Весь материал



Гоу-гоу поддержка на матче Лиги КХЛ между командами минского «Динамо» и братиславского «Слована». Минчане выиграли со счетом 3:1. 11 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Собака Эйва, которая поучаствовала в поздравительной фотосессии TUT.BY, посвященной году Желтой Земляной Собаки по Восточному календарю. Эйве 5, 5 лет. 22 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Кужальков, TUT.BY Весь материал



Девочка Элиз в центре круга на занятии по йоге. Девочка растет в семье, где йогу практикуют мама и бабушка. 14 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Операция на глазу в Республиканском офтальмологическом центре на базе 10-й больницы Минска. 7 декабря 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY Весь материал



Репетиция дефиле во время конкурса «Миссис Гомель — 2017». 15 декабря 2017 года. Гомель, Беларусь. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Весь материал



Девушка позирует на фоне новогодних городских украшений на Октябрьской площади. 15 декабря 207 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал