WSJ: журнал Playboy может лишиться печатной версии

Издатели могут отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала Playboy. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .



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По сведениям ее источников, руководство компании Playboy Enterprises, которая издает Playboy, «серьезно задумывается о будущем печатной версии журнала, хотя окончательное решение еще не принято». «Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем „мир Playboy“, который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», — приводятся в публикации слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона. Он добавил, что рассчитывает в течение этого года осуществить трансформацию Playboy Enterprises из «медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом».

В материале отмечается, что контрольным пакетом акций Playboy Enterprises в настоящее время владеет компания Rizvi Traverse, Кон является партнером в ней. При этом 35% доля в Playboy Enterprises принадлежала основателю Playboy Хью Хефнеру, который скончался в сентябре 2017 года. Теперь она перешла в собственность его наследников. Они, по сведениям источников издания, в настоящее время ведут переговоры о продаже этой доли Rizvi Traverse.

Между Хефнером и Rizvi Traverse имелись договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. Кроме того, у Хефнера имелись полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки. Эти права его наследникам не перешли.

В публикации говорится, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. Между тем важным источником доходов для Playboy Enterprises являлись сделки по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам. Речь идет, к примеру, о выпуске различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях ночных клубов или казино. Кон сообщил, что Playboy Enterprises в перспективе будет уделять внимание главным образом таким транзакциям, связанным с брендом.

Представители Playboy Enterprises и Rizvi Traverse не стали комментировать данную публикацию. Журнал Playboy выходит в более чем 20 странах. В США журнал издается с 1953 года.