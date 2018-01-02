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Среди кандидатов на "Нобелевку" 1967-го был Паустовский
03.01.2018 17:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Советский писатель Константин Паустовский рассматривался в 1967-м как одна из кандидатур на получение Нобелевской премии по литературе, свидетельствуют обнародованные данные Шведской академии.
Шведские академики рассекречивают архивы о номинантах на Нобелевскую премию по литературе через пятьдесят лет. Так, 3 января были представлены данные о кандидатурах 1967 года.
Как выяснилось, получить престижную литературную награду мог и советский прозаик Константин Паустовский. Таланту писателя в 1963-м преклонялась сама Марлен Дитрих, слава о нем шла далеко за пределы Советского Союза. Впрочем, Нобелевский комитет отверг его кандидатуру.
© Sputnik/ Галина Кмит
Советский писатель Константин Георгиевич Паустовский (1892 - 1968 г. г.)
Также среди претендентов в том же году были и другие советские авторы — украинские поэты Павел Тычина и Лина Костенко. Они также не получили награды.
Среди других номинантов значились Хорхе Луи Борхес, Джон Толкиен, Сэмюэл Беккет, Винстон Оден и Жоржи Амаду. Премию в 1967-м взял латиноамериканец Мигель Анхель Астуриас — по мнению академиков, он был лучше других семи десятков номинантов.
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Кроме Паустовского, среди советских писателей на премию рассматривались также украинские поэты Лина Костенко и Павел Тычина.
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