МИНСК, 3 янв — Sputnik. Советский писатель Константин Паустовский рассматривался в 1967-м как одна из кандидатур на получение Нобелевской премии по литературе, свидетельствуют обнародованные данные Шведской академии.

Шведские академики рассекречивают архивы о номинантах на Нобелевскую премию по литературе через пятьдесят лет. Так, 3 января были представлены данные о кандидатурах 1967 года.

Как выяснилось, получить престижную литературную награду мог и советский прозаик Константин Паустовский. Таланту писателя в 1963-м преклонялась сама Марлен Дитрих, слава о нем шла далеко за пределы Советского Союза. Впрочем, Нобелевский комитет отверг его кандидатуру.



© Sputnik/ Галина Кмит Советский писатель Константин Георгиевич Паустовский (1892 - 1968 г. г.)

Также среди претендентов в том же году были и другие советские авторы — украинские поэты Павел Тычина и Лина Костенко. Они также не получили награды.

Среди других номинантов значились Хорхе Луи Борхес, Джон Толкиен, Сэмюэл Беккет, Винстон Оден и Жоржи Амаду. Премию в 1967-м взял латиноамериканец Мигель Анхель Астуриас — по мнению академиков, он был лучше других семи десятков номинантов.