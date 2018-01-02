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Как создать произведение искусства из обычного листа дерева
03.01.2018 18:06 — Новости Культуры | Tut.by
Омид Асади работал в Иране инженером, а затем стал боксером. Теперь он живет в Британии и занимается совершенно другим занятием: создает произведения искусства из обычных листьев. На инстаграм Асади, в котором он публикует свои работы, обратил внимание
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Омид Асади работал в Иране инженером, а затем стал боксером. Теперь он живет в Британии и занимается совершенно другим занятием: создает произведения искусства из...
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