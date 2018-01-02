Как создать произведение искусства из обычного листа дерева

Омид Асади работал в Иране инженером, а затем стал боксером. Теперь он живет в Британии и занимается совершенно другим занятием: создает произведения искусства из обычных листьев. На инстаграм Асади, в котором он публикует свои работы, обратил внимание boredpanda.com .

Публикация от Omid (@omidasadiart) Дек 23, 2017 at 12:05 PST

Публикация от Omid (@omidasadiart) Сен 10, 2017 at 12:04 PDT

Публикация от Omid (@omidasadiart) Авг 18, 2017 at 2:04 PDT

Публикация от Omid (@omidasadiart) Апр 14, 2017 at 8:52 PDT

Публикация от Omid (@omidasadiart) Мар 8, 2017 at 11:28 PST

Публикация от Omid (@omidasadiart) Янв 1, 2017 at 1:44 PST

Публикация от Omid (@omidasadiart) Ноя 22, 2016 at 3:13 PST

Публикация от Omid (@omidasadiart) Июн 1, 2016 at 3:47 PDT

Публикация от Omid (@omidasadiart) Фев 27, 2016 at 4:02 PST