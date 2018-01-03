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В Гродно снова работают самые старые куранты в Европе. Часовщика искали полгода
04.01.2018 18:05 — Новости Культуры | Tut.by
В Гродно на башне Фарного костела возобновили работу старинные городские часы ХV века. Полгода понадобилось, чтобы найти им смотрителя, ведь профессия уникальная, в Беларуси такой случай
После того, как смотритель ушел из жизни, часы остановились, но дело тут не в мистике. Механизм необходимо заводить раз в трое суток. И у этого процесса есть свои секреты.
Любопытно, что новый часовщик православный, но в костеле уверены: это не имеет значения. Мужчина пока не афиширует свою причастность к новой жизни часов, говорит, сначала надо зарекомендовать себя в деле.
— Я знал, что есть какой-то молодой человек, который обучался у Иосифа. Я разыскал сына Иосифа, и он мне передал, нашел в телефоне номер этого молодого человека, я ему позвонил. Познакомились. Мужчина этот, который сейчас отвечает за часы, он в этом понимает все. Я вижу, что он заинтересован, многие есть у него предложения, а давайте сделаем то, а давайте сделаем еще так, а давайте вот это еще сделаем, а давайте привлечем сюда туристов, чтобы приходили и смотрели, — рассказал настоятель Фарного костела Гродно Ян Кучинский.
Аналога
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В Гродно на башне Фарного костела возобновили работу старинные городские часы ХV века. Полгода понадобилось, чтобы найти им смотрителя, ведь профессия уникальная.
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